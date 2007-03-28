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Приключения Робин Гуда
The Adventures Of Robin Hood
Приключения Робин Гуда, 1938
1938 / США
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Рейтинг IMDb: 7.9
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Жанр:
приключения
мелодрама
боевик
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7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
1938
Премьера онлайн
28 марта 2007
Премьера в мире
12 мая 1938
Режиссер
Майкл Кертиц
В ролях
Эррол Флинн
Оливия ДеХэвиллэнд
Бэзил Рэтбоун
Клод Рэйнс
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Приключения Робин Гуда
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Пес-самурай и город кошек
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