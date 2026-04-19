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Сердце зверя - Трейлер
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Сердце зверя

Heart of the Beast
США / боевик / 18+
Трейлеры
Пойду 3
Не пойду 0
Постер фильма Сердце зверя
Пойду 3
Не пойду 0
Сердце зверя - Трейлер
Сердце зверя  Трейлер

В ролях

Брэд Питт
Брэд Питт
James Belmont
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Анна Лэмб
Режиссер Дэвид Эйр
Сценарист Cameron Alexander
Композитор Jared Michael Fry
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Премьера в мире 23 сентября 2026
Дата выхода
24 сентября 2026 Австралия
24 сентября 2026 Австрия
24 сентября 2026 Аргентина
23 сентября 2026 Бельгия
25 сентября 2026 Болгария
24 сентября 2026 Бразилия
24 сентября 2026 Германия
24 сентября 2026 Гонконг
24 сентября 2026 Исландия Unrated
25 сентября 2026 Испания
24 сентября 2026 Италия
25 сентября 2026 Канада
25 сентября 2026 Латвия
25 сентября 2026 Литва
24 сентября 2026 Новая Зеландия
24 сентября 2026 ОАЭ 18TC
25 сентября 2026 Румыния
25 сентября 2026 США
24 сентября 2026 Сингапур
24 сентября 2026 Украина
23 сентября 2026 Филиппины
23 сентября 2026 Франция
24 сентября 2026 Хорватия o.A.
24 сентября 2026 Чехия
25 сентября 2026 Япония
Производство Crave Films, Plan B Entertainment, Soho VFX
Другие названия
Heart of the Beast, Eiserne Wildnis - Heart of the Beast, A vadon szíve, Au coeur de la bête, Canavarın Kalbi, Coração Selvagem, En el corazón de la bestia, Heart of the Beast: Heróis Inseparáveis, Metsik süda, Trái Tim Quái Thú, W sercu dziczy, Žvėries širdis, Срце звери, V srdci divočiny

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Сердце зверя - Трейлер
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