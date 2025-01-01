[Первые реплики]
Young Pym
[входит в офис Щ.И.Т.а в 1989 году, где сидят Говард Старк, Пегги Картер и Митчелл Карсон]
Старк!
Howard Stark
[бормочет]
Он, кажется, не в настроении. Привет, Хэнк! Ты должен был быть в Москве.
Young Pym
Я сделал крюк...
[бьёт по столу с воссозданной частицей Пима]
Young Pym
...через твою лабораторию обороны.
Young Pym
Зависит от того, считаешь ли ты это жалкой попыткой повторить мою работу. Даже для этой организации это требует наглости.
Mitchell Carson
Тебе приказали ехать в Россию. Напомню, доктор Пим, что ты солдат...
Young Pym
Я учёный.
Howard Stark
Тогда веди себя как учёный! Частица Пима — самая революционная наука, когда-либо созданная. Помоги нам использовать её во благо.
Young Pym
Я позволил превратить себя в твоего мальчика на побегушках, а теперь ты пытаешься украсть мои исследования?
Young Pym
Ага...
[бьёт лицом Карсона о стол, разбивая ему нос]
Young Pym
[указывает на Карсона]
Если ещё раз заикнёшься о моей жене, я покажу тебе, что такое ярость.
Howard Stark
[обращаясь к Карсону после его взгляда]
Не смотри на меня, ты это сказал.
Young Pym
Я официально подаю в отставку.
Howard Stark
Мы не принимаем её. Официально. Хэнк, ты нам нужен. Частица Пима — это чудо. Пожалуйста. Не позволяй своему прошлому решать будущее.
Young Pym
Пока я жив, никто не получит эту формулу.
[уходит]
Howard Stark
Он только что дал вам п#з#лей в полный рост. Ты правда хочешь узнать, что будет, когда не сможешь его увидеть? Я давно знаю Хэнка Пима, он не угроза безопасности. Пока мы сами его таковой не сделаем.