[Первые реплики]

Young Pym [входит в офис Щ.И.Т.а в 1989 году, где сидят Говард Старк, Пегги Картер и Митчелл Карсон] Старк!

Howard Stark [бормочет] Он, кажется, не в настроении. Привет, Хэнк! Ты должен был быть в Москве.

Young Pym Я сделал крюк...

[бьёт по столу с воссозданной частицей Пима]

Young Pym ...через твою лабораторию обороны.

Peggy Carter Скажи, что это не то, что я думаю.

Young Pym Зависит от того, считаешь ли ты это жалкой попыткой повторить мою работу. Даже для этой организации это требует наглости.

Mitchell Carson Тебе приказали ехать в Россию. Напомню, доктор Пим, что ты солдат...

Young Pym Я учёный.

Howard Stark Тогда веди себя как учёный! Частица Пима — самая революционная наука, когда-либо созданная. Помоги нам использовать её во благо.

Young Pym Я позволил превратить себя в твоего мальчика на побегушках, а теперь ты пытаешься украсть мои исследования?

Mitchell Carson Если бы только ты так яростно защищал Джанет, доктор Пим.

Young Pym Ага...

[бьёт лицом Карсона о стол, разбивая ему нос]

Young Pym [указывает на Карсона] Если ещё раз заикнёшься о моей жене, я покажу тебе, что такое ярость.

Howard Stark [обращаясь к Карсону после его взгляда] Не смотри на меня, ты это сказал.

Young Pym Я официально подаю в отставку.

Howard Stark Мы не принимаем её. Официально. Хэнк, ты нам нужен. Частица Пима — это чудо. Пожалуйста. Не позволяй своему прошлому решать будущее.

Young Pym Пока я жив, никто не получит эту формулу.

[уходит]

Mitchell Carson Нельзя позволять ему покинуть здание.

Peggy Carter Ты уже солгал ему, а теперь хочешь воевать?

Mitchell Carson Да! Наши учёные так и не смогли повторить его работу.