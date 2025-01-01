Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек-муравей Цитаты из фильма Человек-муравей

Цитаты из фильма Человек-муравей

Билеты
Scott Lang Мои дни, когда я вламывался в места и воровал всякую фигню, закончились! Что тебе от меня нужно?
Hank Pym ...Я хочу, чтобы ты вламывался в места и воровал всякую фигню.
Scott Lang ...имеет смысл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang [В окружении полиции] Постойте, я ничего не крал! Я возвращал то, что украл!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yellowjacket Я тебя размажу!
Siri Играет «Disintegration» группы The Cure
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Hank Pym Скотт, мне нужно, чтобы ты стал Человеком-муравьём.
Scott Lang Один вопрос... Не поздно ли уже менять название?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie Lang Ты пытаешься найти моего папу?
Paxton Ага, именно так, дорогая. Я просто хочу, чтобы с твоим папой всё было в порядке.
Cassie Lang Надеюсь, ты его не поймаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang [Демонстрирует свой костюм Человека-муравья команде впервые] Слушайте, сейчас будет странно, ладно? Это довольно жутко, но безопасно. Бояться не стоит.
Luis О, нет-нет. Папа не боится.
Scott Lang Правда?
Luis Да.
Scott Lang Отлично.
[Закрывает шлем и нажимает кнопку, которая его уменьшает]
Kurt [Вздыхает, вскакивает со стула] Это дело цыган!
Dave Это колдовство!
Luis [Сохраняет спокойствие] Это потрясающе. Это как трюки Дэвида Копперфильда!
Dave Это волшебство!
Kurt Чары!
Luis Как ты это сделал, брат?
Scott Lang Не паникуй, посмотри на своё плечо.
Luis [Смотрит на плечо, начинает кричать и выбегает из комнаты] Сними это! Сними!
Scott Lang Я думал, папа не боится!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Hank Pym [Скотту] Второй шанс выпадает не так уж часто. Советую тебе внимательно его рассмотреть. Это твой шанс заслужить тот взгляд в глазах дочери, стать героем, каким она тебя уже считает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Извини, что опоздал, я мир спасал. Ты же знаешь, как это бывает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yellowjacket Думаешь, ты остановишь будущее? Ты всего лишь вор!
Scott Lang Нет, я — Человек-муравей!... Знаю, это была не моя идея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Wilson Я знаю одного парня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gale [видит взорванного муравья] Вот это собака с проблемами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang [Хэнку и Хоуп] Не волнуйтесь, он меня не видит.
Sam Wilson Я тебя вижу!
Scott Lang Он меня видит...
[увеличивается и снимает шлем]
Scott Lang Привет, я Скотт.
Hope Van Dyne [в шоке] Он правда сказал: «Привет, я Скотт»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie Lang Папа, это ты?
Scott Lang Привет, орешек!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Хэнк Пим [Скотту] Дело не в том, чтобы спасти наш мир. Речь о том, чтобы спасти ИХ.
[Скотт смотрит на дочь]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Это испытание огнём, Скотт... или в нашем случае — водой.
[ванна наполняется водой, и Скотт выпрыгивает]
Hank Pym Похоже, ты крепче, чем думал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang [Скотт вламывается в дом и добирается до сейфа] Ох, блин.
Luis Что случилось?
Scott Lang Ну, они не шутили. Этот сейф — серьёзная штука.
Luis Насколько серьёзная, Скотти?
Scott Lang Это Карбондейл. С 1910 года. Сделан из той же стали, что и Титаник.
Luis Вау. Ты сможешь открыть его?
Scott Lang Вот в чём дело. Он плохо переносит холод. Помнишь, что сделал тот айсберг?
Luis Да, чувак, он убил Ди Каприо.
Dave Убил всех.
Kurt Старушку не убил. Она всё ещё кидает драгоценности в океан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[сцена после титров: Сэм Уилсон и Стив Роджерс в гараже с Зимним Солдатом, у которого металлическая рука зажата в тисках. Он смотрит на Сэма и Стива умоляюще. Они говорят тихо]
Sam Wilson На прошлой неделе это было бы намного проще.
Steve Rogers Если позвонить Тони...
Sam Wilson [качает головой] Он нам не поверит.
Steve Rogers Даже если и поверит...
Sam Wilson Кто знает, разрешат ли ему Аккорды помочь?
Steve Rogers Придётся самим.
Sam Wilson Возможно, нет.
[пауза]
Sam Wilson Я знаю одного человека.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dale Баскин-Роббинс всегда всё раскусит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Выбирай себе соперника по размеру!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Luis Да, этот чувак звучит как настоящий крутой. Типа он подходит к нему и говорит: знаешь, я ищу одного парня, который почти невидим, у которого свежая татуировка, который владеет офигенными приёмами, понял? Кто у вас есть? Она такая: Ну, сейчас у нас есть всё. Есть парень, который прыгает, есть парень, который качается, есть парень, который лазит по стенам, нужно быть точнее. А он такой: Я ищу парня, который умеет уменьшаться. И я такой: Ни фига себе! Я прям занервничал, потому что храню кучу секретов для тебя, брат. Так что я спросил Игнасио: сказал ли этот крутой паренёк тупой писательнице, чтобы она передала тебе, чтобы ты передал мне, потому что я в теме с тем, кого он ищет?
Scott Lang И? Что он ответил?
Luis Сказал да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Скотт?
Scott Lang Да?
Hank Pym Ты полный б#я.
Scott Lang О, да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Скотт уменьшает себя]
Hank Pym Мир кажется совсем другим, когда ты снизу, да, Скотт?
Scott Lang Кто это сказал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Эй, как твоя девчонка, чувак?
Luis А, она меня бросила.
Scott Lang О.
Luis И мама моя умерла. А папу депортировали.
[Скотт просто молча смотрит, неловко]
Luis [Вдруг воодушевлённо] Но у меня есть фургон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Думаю, первым делом нам стоит позвонить Мстителям.
Hank Pym Я тридцать лет охранял эту технологию от Старков, и ни за что не собираюсь отдавать её кому-то ещё! Это не какая-то симпатичная технология вроде костюма Железного Человека! Это может изменить саму суть технологий! Тем более, у них и так руки заняты — целые города с неба сбрасывают...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang [поднимает руку] Извините, доктор Пим?
Hank Pym Скотт, тебе не нужно поднимать руку.
Scott Lang [опускает руку] Ладно. У меня только один вопрос... Кто вы, кто она, что, чёрт возьми, здесь происходит и можно ли мне уже вернуться в тюрьму?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darren Cross [на приёме] Представьте себе солдата размером с насекомое, идеальное секретное оружие...
Hank Pym [к Хоуп] Если дать божественные силы всем подряд, наступит хаос!
Hope Van Dyne Так как же нам его остановить?
Hank Pym Я знаю одного парня...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хоуп Ван Дайн [Скотту] Костюм силён, и тебе нужно научиться управлять им... а это твои лучшие союзники.
[Скотт встречает муравья]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Hank Pym Скотт, я давно за тобой наблюдаю. Ты другой. И не позволяй никому говорить, что ты ничего не стоишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang [после успешного прохождения через замочную скважину] Отлично!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym [Хэнк застаёт Скотта и Хоуп целующимися] Когда это произошло?
Hope Van Dyne Ничего не происходит.
Scott Lang Постой, постой. Что-то всё-таки происходит.
Hank Pym Если так, стреляй меня ещё раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Howard Stark [Карсону] Он только что дал тебе пиз#ца в полный рост, ты правда хочешь узнать, каково это — когда ты даже не видишь, откуда удар?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Я люблю тебя, Кэсси.
[саботирует регулятор Желтого Жакета в камикадзе-атаке]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darren Cross Ты выбрал меня много лет назад. Что ты в мне увидел?
Hank Pym Я увидел себя.
Darren Cross Тогда почему ты оттолкнул меня?
Hank Pym Потому что увидел в тебе слишком много себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэсси Лэнг Мам, папа плохой? Я слышала, как взрослые говорили. Они сказали, что он плохой.
Мэгги Лэнг Нет, он не плохой. Папа просто иногда путается, понимаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie Lang Ты монстр?
Yellowjacket Я на монстра похож?
Cassie Lang [в панике] Я хочу к папе!
Yellowjacket Я тоже хочу его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Хэнк рассказывает Хоуп правду о смерти её матери, и она принимает это, затем Скотт прерывает]
Scott Lang Это здорово. Просто здорово. Знаешь, вы рушите стены, исцеляетесь — это важно.
[Хэнк и Хоуп смотрят на Скотта]
Scott Lang Я испортил момент, да?
Hank Pym Да, испортил, да.
Scott Lang [Улыбается и показывает на кухню] Я заварю чай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Не трогай регулятор. Если регулятор выйдет из строя, ты уменьшишься до субатомного уровня.
Scott Lang Что это значит?
Hank Pym Это значит, что ты попадёшь в квантовое измерение.
Scott Lang Что это значит?
Hank Pym Это значит, что ты окажешься в реальности, где понятия времени и пространства не имеют значения, и будешь уменьшаться вечно. Всё, что ты знаешь и любишь, исчезнет навсегда.
Scott Lang Круто. Да. Если не сломано...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Давно не виделись, доктор Пим. Как пенсия?
Hank Pym А как твоё лицо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darren Cross Ты пытался скрыть свой костюм от меня, теперь он взорвётся тебе в лицо и уничтожит всех, кто тебе дорог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Спасибо за кофе, мадам. Не часто приходится ограбить место, а потом вернуться туда с распростёртыми объятиями. Потому что мы же только что вас ограбили!
Hope Van Dyne Ты же знаешь, что его арестовали за кражу машины для смузи, да?
Luis Двух машин для смузи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym У меня был молодой протеже по имени Даррен Кросс.
Scott Lang Даррен Кросс. Он был большой шишкой.
Hank Pym Но прежде чем стать большой шишкой, он был моим ассистентом. Я думал, что вижу в нём что-то, возможно, сына, которого у меня никогда не было. Он был гением, но когда мы сблизились, он начал подозревать, что я не рассказываю ему всей правды. Он слышал слухи о так называемых частицах Пима и одержимо пытался воссоздать мою формулу. Я не хотел ему помогать, и тогда он начал плести заговор против меня и выгнал меня из собственной компании.
Scott Lang Как он мог так поступить?
Hank Pym Председатель совета директоров — моя дочь, Хоуп. Она и приняла решающее голосование.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Hank Pym Старк!
Howard Stark Он явно не в восторге. Привет, Хэнк. Ты же должен был быть в Москве.
Hank Pym Я решил сделать крюк... Через твою оборонную лабораторию.
[ударяет флаконом с частицами Пима по столу]
Peggy Carter Скажи, что это не то, о чём я думаю.
Hank Pym Зависит от того, считаешь ли ты это жалкой попыткой повторить мою работу. Даже для этой команды это смело.
Mitchell Carson Тебя послали в Россию. Напомню, доктор Пим, что ты солдат...
Hank Pym Я учёный.
Howard Stark Тогда веди себя как учёный. Частица Пима — самая революционная наука из всех. Помоги нам использовать её по назначению.
Hank Pym Я позволил вам сделать из себя мальчика на побегушках, а теперь вы пытаетесь украсть мои исследования?
Mitchell Carson Если бы ты с такой же яростью защищал Джанет, доктор Пим.
Hank Pym А...
[Пим ударяет Карсона головой о стол]
Peggy Carter Полегче, Хэнк!
Hank Pym Если ещё раз упомянешь мою жену, я покажу тебе, что значит ярость.
Howard Stark [Карсон смотрит на него] Не смотри на меня. Ты это сказал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Знаешь что? Я тут придумал тактику. Типа когда я под прикрытием. Свистеть. Понимаешь, о чём я? Чтобы слиться с толпой.
Scott Lang Нет. Не свисти. Ни в коем случае. Это не «Шоу Энди Гриффита». Ни свиста.
[резкий переход к Луису, который свистит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Мы в ловушке, что теперь будем делать?
Hank Pym Ты что, думаешь, это игрушечный танк у меня на связке ключей?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Ты выбиваешь 247 из равновесия.
Scott Lang Погоди, его зовут 247?
Hank Pym У него нет имени, у него номер, Скотт. Ты представляешь, сколько всего муравьёв?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Мы же хорошие, да?
Scott Lang Да, мы хорошие.
Luis Чувствуется как-то странно, знаешь.
Scott Lang Да. Но мы ещё не закончили...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Ты пришёл за новыми игрушками для мальчишек?
Howard Stark Я пришёл за костюмом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скотт Лэнг Нам нужен поддельный охранник внутри, кто-то, кто взломает электроснабжение, и человек для побега.
Хэнк Пим Нет, нет, нет, только не эти три вомбата!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Я официально подаю в отставку.
Howard Stark Мы не примем её… официально. Хэнк, ты нам нужен. Частица Пима — это чудо. Пожалуйста, не позволяй своему прошлому решать будущее.
Hank Pym Пока я жив, никто не получит эту формулу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope Van Dyne Этот лузер пойман на краже машины для смузи.
Luis Двух... машин для смузи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dave Baskin-Robbins не шутит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kurt Человек-муравей в здании.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang [обслуживает подростка в Baskin-Robbins] Добро пожаловать в Baskin-Robbins. Хотите попробовать наш Манговый Фруктовый Взрыв?
Ice Cream Store Customer Эээ, нет, спасибо. Эм... Я возьму, я возьму бургер, пожалуйста.
Scott Lang О, у нас такого нет.
Ice Cream Store Customer Претцель. Горячий претцель, с горчицей... у вас есть горчичный соус?
Scott Lang Это мороженое! Baskin-Robbins.
Ice Cream Store Customer [раздражённо] Я просто возьму что-нибудь горячее и свежее.
Scott Lang Чувак.
Dale [С Дейлом из его офиса] Можно тебя на минутку в офис, шеф? Срочно.
Scott Lang Конечно, Дейл. Дарби, можешь, пожалуйста, заняться этим идиотом? Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Скотт Лэнг: Хэнк, ты же говорил, что это какой-то старый склад? А это не так! Ты, с#к!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хэнк Пим [Скотт собирается украсть технологию из штаба Мстителей] Он потеряет костюм.
Хоуп Ван Дайн Он потеряет жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Ладно. Я был на дегустации вин с моим кузеном Эрнесто, и там в основном красное, а ты знаешь, я красное не люблю, понял? Но был розе, который спас ситуацию, оно было восхитительным. И он рассказывает мне про эту девчонку Эмили, с которой мы раньше тусовались, это были первые сиськи, которые я когда-либо трогал.
Scott Lang Это не те детали. Всё не так... Это не имеет никакого отношения к истории. Давай!
Luis Короче, он говорит, что она теперь работает горничной, да? И встречается с чуваком по имени Карлос, который там типа главный пацан с другой стороны залива, и она рассказывает ему про того, за кем она убирает. Типа он большой начальник, уже на пенсии, но при деньгах. И Карлос с Эрнесто в одной софтбольной команде, и они начинают болтать, понял? А дальше самое вкусное. Карлос говорит: «Слышь, у этого чувака в подвале стоит огромный сейф, просто так, без дела». Конечно, Эрнесто приходит ко мне, потому что знает, что я — мастер воровства. Я спрашиваю: «Эмили сказала Карлосу, чтобы он рассказал тебе, какой сейф?» А он: «Нет, братан, она только сказала, что он супер надёжный, и что там внутри должно быть что-то стоящее!»
Scott Lang Что?
Kurt Старик — сейф есть.
Luis И он уехал на неделю.
Scott Lang Ладно. Есть старик, у него сейф, и он уехал на неделю. Давай с этим и работать.
Luis Понимаешь, о чём я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Эй, смотри, что я тебе принес.
[Вручил Кэсси подарок]
Cassie Lang Можно я сейчас открою?
Paxton Конечно, дорогая, сегодня твой день рождения.
[Кэсси достаёт Уродливого Кролика]
Hideous Rabbit Ты мой самый лучший друг!
Paxton Что это за штука?
Cassie Lang Он такой уродливый! Я его обожаю! Можно я покажу его друзьям?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darren Cross Ты правда думал, что сможешь остановить будущее ограблением?
Ant-Man Это было не просто ограбление!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Спасибо, что подсобил. Мне нужно было где остановиться.
Luis Подожди, пока увидишь этот диван. Ты будешь очень доволен. Встанешь на ноги в два счёта. Смотри.
Scott Lang Надеюсь на это.
Luis Да, и я тебя с ребятами познакомлю. Очень толковые люди.
Scott Lang Не интересует.
Luis Ну-ну.
Scott Lang Нет, я серьёзно, чувак. Я не вернусь назад. У меня есть дочь, о которой надо заботиться.
Luis Ты же знаешь, что работу бывшим з/к не дают просто так, да?
Scott Lang Слушай, у меня есть диплом магистра по электротехнике, понял? Со мной всё будет в порядке.
[переключение на сцену, где он работает в Baskin Robbins]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Процесс очень нестабилен. Если не защищён специализированным шлемом, это может повлиять на химию мозга. Думаю, Даррен этого не понимает, а он, знаешь, и так не самый уравновешенный парень.
Scott Lang Так что тебе от меня нужно?
Hank Pym Скотт, я верю, что каждый заслуживает шанс на искупление. Ты тоже?
Scott Lang Заслуживаю.
Hank Pym Если сможешь помочь мне, обещаю — ты снова будешь с дочерью. Ну что, готов искупить свои ошибки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Мэгги, я говорю это тебе как друг и как первая любовь всей моей жизни: твой жених — полный и.д.от.
Maggie Lang Он не и.д.от.
Paxton Эй, следи за языком, ладно?
Scott Lang Какой язык? Я сказал «и.д.от».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Ладно, чтобы все было ясно, все здесь знают свои роли, да? Дэйв?
Dave Колёса на земле.
Scott Lang Курт?
Kurt Глаза в небе.
Scott Lang Луис?
Luis О, чувак, ты знаешь. Знаешь что, я в форме, вот это кайф.
Scott Lang Луис.
Luis Прости, я в порядке, я в порядке. Я просто рад, и ещё твоя девушка очень красивая, так что я тоже нервничаю.
[к Хоуп]
Luis И вы очень красивая, мэм.
Hank Pym О, Господи.
Scott Lang Она не моя...
Luis Знаете что? Я думал о тактике, когда я под прикрытием, типа свистеть, понимаете? Чтобы слиться с толпой.
Scott Lang Нет, не свисти. Никакого свиста. Это не «Шоу Энди Гриффита». Никакого свиста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis [Скотт только что вышел из тюрьмы] Скотти! Как дела, чувак? Да ну, привет!
Scott Lang Ха-ха! Привет, чувак!
Luis Эй, что с глазом?
Scott Lang О, ну как думаешь? Отлично. Это подарок на прощание.
Luis О, да. У меня ещё шрам с прошлого года!
Scott Lang О, да.
Luis Знаешь что? Я единственный, кто его нокаутировал.
Scott Lang Ну, я точно нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Wilson [после проигрыша в драке Скотту] Для меня очень важно, чтобы Кэп об этом никогда не узнал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Это было безответственно и опасно! Ты поставил всё под угрозу!
Hope Van Dyne [Скотт ставит сигнал-обманку на прилавок] Понял.
Hank Pym Молодец.
Scott Lang Погоди-ка. Ты только что похвалил меня? Он правда так сказал, да?
Hope Van Dyne Похоже, что да.
Hank Pym Я же был хорош, правда?
Scott Lang А как насчёт того, что я подрался с Мстителем и не сдох?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Заключительный этап твоей подготовки — скрытное проникновение.
Ant-Man Холодрыга! Нельзя было сделать костюм с фланелевой подкладкой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Твоя мама уговорила меня взять её с собой на мои... миссии. Её называли Оса. Она была рождена для этого. И ни дня не проходит, чтобы я не жалел, что согласился. Был 1987 год. Сепаратисты захватили советский ракетный шахтный пусковой комплекс в Курске и запустили МБР в сторону США. Единственный путь внутрь механизма был через сплошной титан. Я знал, что должен сжаться между молекулами, чтобы обезвредить ракету. Но мой регулятор получил слишком большие повреждения. Твоя мама не колебалась. Она отключила регулятор и ушла в субатомный мир, чтобы деактивировать бомбу. И она исчезла. Твоя мама погибла героем. А я провёл следующие десять лет, пытаясь узнать всё, что можно, о квантовом мире.
Hope Van Dyne [плачет] Ты пытался вернуть её.
Hank Pym Но всё, чему я научился — это то, что мы ничего не знаем.
Hope Van Dyne Это не твоя вина. Она сделала свой выбор. Но почему ты не сказал мне об этом раньше?
Hank Pym Я хотел тебя защитить. Я потерял твою маму. Я не хотел терять и тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скотт Лэнг Сэр, извините, что я украл костюм. Я даже не хочу знать, зачем он вам.
Хэнк Пим Мэгги была права насчёт тебя.
Скотт Лэнг Откуда ты знаешь про...
Хэнк Пим Неудивительно, что она пытается держать тебя подальше от Кэсси. Как только всё становится сложно, ты снова возвращаешься к преступлениям. По-моему, у тебя есть выбор: либо провести остаток жизни в тюрьме, либо вернуться в камеру и ждать дальнейших указаний.
Скотт Лэнг Я не понимаю.
Хэнк Пим Нет, я не ожидаю, что ты поймёшь. Но у тебя сейчас мало вариантов, и, честно говоря, у меня тоже. Как думаешь, зачем я вообще позволил тебе украсть этот костюм?
Скотт Лэнг Что?
[воспоминание, показывающее, как Хэнк всё задумал]
Хэнк Пим Вторая попытка выпадает не часто. Так что в следующий раз, когда она появится, советую присмотреться к ней повнимательнее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скотт Лэнг [после того, как начальник узнал о его судимости] Дейл, слушай, это же не было насильственным преступлением. Я же хороший работник.
Дейл Нет, это не было насильственным преступлением. Это было крутое преступление. Знаешь что, это будет совсем неофициально, вне учёта, но если хочешь взять один из этих, эээ, Манго Фрут Бластов по пути, я просто сделаю вид, что не видел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Это Курт. Он пять лет сидел в Фолсоме. Он настоящий маг на этом ноутбуке.
Kurt Приятно познакомиться.
Scott Lang Да, и мне приятно. Кто ты?
Dave Дэйв. Молодец с делом Висты.
Kurt Дело Висты, да. Нет, нет. Я слышал об этом ограблении.
Scott Lang Ну, технически я их не грабил. Грабеж — это с угрозой. Я ненавижу насилие. Я их обокрал. Я кот-воришка.
Dave То есть ты — трус.
Scott Lang Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хоуп Ван Дайн [Скотт садится на пассажирское сиденье в её машине] О, боже.
Скотт Лэнг Ты должна запирать двери. Серьёзно, в этом районе полно странных типов.
Хоуп Ван Дайн Ты считаешь, это шутка? Ты понимаешь, что он просит тебя поставить на кон? У тебя есть дочь.
Скотт Лэнг Я делаю это ради неё.
Хоуп Ван Дайн Когда умерла моя мать, я не видел его две недели.
Скотт Лэнг Он был в горе.
Хоуп Ван Дайн Я тоже, и мне было семь. И он так и не вернулся. Ни разу по-настоящему. Он просто отправил меня в пансион. Знаешь, я думала, что с таким риском, может, у нас есть шанс помириться. Но даже сейчас он всё ещё хочет меня оттолкнуть.
Скотт Лэнг Он не хочет тебя оттолкнуть. Он тебе доверяет.
Хоуп Ван Дайн Тогда зачем ты здесь?
Скотт Лэнг Это доказывает, что он тебя любит. Хоуп, посмотри на меня. Я расходный материал. Вот почему я здесь. Ты, наверное, уже поняла это. Я в костюме, а ты нет. Он скорее проиграет эту битву, чем потеряет тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Да, я не понимаю, зачем ты меня так схватила и поцеловала. Я сам немного удивился. Мне надо идти. Увидимся позже, Хэнк. Правда, Хоуп.
Hank Pym Скотт.
Scott Lang Что?
Hank Pym Ты полный б##дь.
Scott Lang Ага.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope Van Dyne Доброе утро, Хоуп.
Hank Pym Хоуп. Тебя бы убило назвать меня «папа»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope Van Dyne [Скотту] Когда ты маленький, энергия сжимается, и у тебя за кулаком сила 90-килограммового мужика, а площадь удара — всего сотая дюйма. Ты как пуля. Ударишь слишком сильно — убьёшь, слишком слабо — просто похлопывание. Короче, надо уметь правильно бить.
Scott Lang Я три года отсидел, умею бить.
Hope Van Dyne Покажи.
[Скотт бьёт её по руке]
Hope Van Dyne Отвратительно.
Scott Lang Хочешь, я тебе покажу, как надо бить?
[поднимает руку]
Scott Lang Покажи...
Hope Van Dyne [бьёт Скотта в лицо, сбивая с ног] Вот так надо бить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хэнк Пим [смотрит Человека-муравья на мониторе] Отбой, Скотт! Отбой сейчас же!
Скотт Лэнг Всё нормально. Он меня не видит.
Сэм Уилсон Я тебя вижу!
Скотт Лэнг Он меня видит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paxton [после того, как Скотт сбежал из тюрьмы] Куда, чёрт возьми, он делся?
Gale Понятия не имею, он просто исчез!
Paxton [по рации] Организуйте периметр на пять кварталов, немедленно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym [после того, как Хоуп потренировалась и ударила Скотта в лицо] Она этого очень ждала.
Scott Lang Без шуток.
Hank Pym Хоуп тренировалась в боевых искусствах в трудное время.
Hope Van Dyne Под "трудным временем" он имеет в виду, когда умерла моя мама.
Hank Pym Мы потеряли её в авиакатастрофе.
Hope Van Dyne Хватит молчать о причине её смерти, перестань мне врать. Мы работаем.
[Скотту]
Hope Van Dyne Ладно, принцесса, возвращаемся к работе.
Scott Lang Ты на руку целился?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie Lang Мамочка так счастлива, что ты здесь, что подавилась своим напитком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luis Эй, если дело пойдет наперекосяк, ты знаешь, что я тебя прикрою, да?
Scott Lang Не волнуйся. Этого не случится.
Luis [хихикает с Дэйвом, пока Скотт уходит] Обожаю, когда он зазнаётся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym [сцена после титров] Я хочу тебе кое-что показать. Я понял, что власть нельзя уничтожить. Всё, что можно — это убедиться, что она в правильных руках.
[представление костюма Осы]
Hank Pym Это продвинутый прототип, над которым твоя мама и я работали вместе. Она так и не успела его использовать. Но теперь я понимаю, что мы... мы делали это для тебя. Может, пора его закончить.
Hope Van Dyne [улыбаясь про себя] Давно пора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paxton Вылезай из фургона!
Luis Что?
Paxton Вылезай из фургона!
Luis Слишком громко, там танк. Я тебя не слышу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скотт Лэнг [в тюремной драке] Ты даже не двинулся.
Пичи Да нет.
Скотт Лэнг Ладно, а если я зайду слева, вот так. Прямо здесь. Видишь это вот здесь?
[он бьёт Пичи в лицо; вытирая кровь с губ, Пичи улыбается]
Пичи Буду по тебе скучать, Скотт.
Скотт Лэнг Я тоже буду по тебе скучать, Пичи. У вас, чёрт побери, самые странные прощания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dave Похоже, Пим попался.
Kurt Скотт, у нас проблема.
Scott Lang Проблема? Какая проблема?
Kurt [Дэйв выходит из фургона] Дэйв! Дэйв, это не часть плана!
Hank Pym [говорит с Пакстоном и Гейлом] Послушайте меня. Если я не зайду в это здание, люди умрут.
Gale Чересчур драматично.
Paxton [их полицейская машина стартует, сирена воет] Ты шутишь?
Kurt Проблема решена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope Van Dyne [Скотту] Ладно, принцесса. Пора возвращаться к работе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Добро пожаловать в Baskin-Robbins, хотите попробовать наш Манго Фрут Бласт?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darren Cross Как называют единственного человека, который может активировать самое мощное оружие в мире?
Hank Pym Самый могущественный человек на планете.
Darren Cross Ты уже гордишься мной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitchell Carson Поехали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope Van Dyne [на Кросса, когда тот собирается стрелять в Пайма; направляет на Кросса пистолет] Брось... оружие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Ты должен быть умелым, ловким и, что важнее всего, быстрым. Ты должен уметь мгновенно уменьшаться и увеличиваться. Так чтобы твой размер всегда соответствовал ситуации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Ты можешь остановиться, Даррен. Ещё не поздно.
Darren Cross Для меня уже слишком поздно.
[его покупатели из ГИДРЫ навели оружие на Пима]
Hope Van Dyne Даррен! Что ты делаешь?
Darren Cross Он не был способен заботиться о тебе больше, чем обо мне.
Hope Van Dyne Это не ты. Это частицы меняют твою химию мозга.
Darren Cross [ГИДРА вот-вот выстрелит в Пима; она бросается перед ними] Стой! Стой, стой, стой. Ты прав. Мне нужно это сделать.
[поворачивает оружие на Пима]
Hope Van Dyne [локтем сбивает покупателя из ГИДРЫ и забирает его оружие, направляя его на Кросса, пока покупатели из ГИДРЫ навели оружие на неё]
Mitchell Carson Ну вот.
Hope Van Dyne [Кроссу] Брось... оружие.
Darren Cross Я приходил в дом на днях, чтобы его убить. Но ты была там!
Hope Van Dyne Ты болен, и я могу помочь тебе, просто положи оружие...
Darren Cross Тогда я не был готов тебя убить. Но сейчас — готов!
Hope Van Dyne БРОСЬ ОРУЖИЕ СЕЙЧАС!
Darren Cross Ты выбрала не ту сторону, Хоуп!
Scott Lang [прорывается через свою «тюрьму» и сбивает всех покупателей из ГИДРЫ]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitchell Carson Давно не виделись, доктор Пим. Как пенсия?
Hank Pym Как твое лицо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hank Pym Даррен. Как, чёрт побери, ты сюда попал?
Yellowjacket Ты оставил входную дверь открытой, Хэнк. Официально — ты старый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hope Van Dyne [Относится к дремлющему Луису, Дейву и Курту] Я дала им по половинке ксанакса, а Хэнк рассказал им про науку в костюме. Они сразу уснули.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хоуп Ван Дайн Ты уверен, что они с этим справятся?
Луис О, мы справимся, мы профи.
Хэнк Пим Простите, если мы не испытываем уверенности.
Дейв Стоп, ребята. Расслабьтесь немного, мы в курсе дела. Мы же вломились в этот жуткий дом, не так ли?
Хэнк Пим Я тебя пустил.
Дейв Ну, можно сказать, что я позволил тебе позволить меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott Lang Я выпускаю пульсирующих муравьев! Папанера Клер де Марнамерн — не помню, как это называется, но мне его жалко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yellowjacket Ты пытался скрыть от меня свою технологию, а теперь она взорвётся тебе в лицо.
[Пим бьёт Кросса в лицо]
Yellowjacket Вау. Вау! Я видел удар за версту, но думал, что он будет жалким и слабым.
Hank Pym Ну, ты ошибся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paxton Стой!
Dave Подожди-ка, подожди! Был черный парень, который был точь-в-точь на меня похож, он напал на нас и затолкал в заднюю часть этой отвратительной фургона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Первые реплики]
Young Pym [входит в офис Щ.И.Т.а в 1989 году, где сидят Говард Старк, Пегги Картер и Митчелл Карсон] Старк!
Howard Stark [бормочет] Он, кажется, не в настроении. Привет, Хэнк! Ты должен был быть в Москве.
Young Pym Я сделал крюк...
[бьёт по столу с воссозданной частицей Пима]
Young Pym ...через твою лабораторию обороны.
Peggy Carter Скажи, что это не то, что я думаю.
Young Pym Зависит от того, считаешь ли ты это жалкой попыткой повторить мою работу. Даже для этой организации это требует наглости.
Mitchell Carson Тебе приказали ехать в Россию. Напомню, доктор Пим, что ты солдат...
Young Pym Я учёный.
Howard Stark Тогда веди себя как учёный! Частица Пима — самая революционная наука, когда-либо созданная. Помоги нам использовать её во благо.
Young Pym Я позволил превратить себя в твоего мальчика на побегушках, а теперь ты пытаешься украсть мои исследования?
Mitchell Carson Если бы только ты так яростно защищал Джанет, доктор Пим.
Young Pym Ага...
[бьёт лицом Карсона о стол, разбивая ему нос]
Peggy Carter [удерживает Пима] Полегче, Хэнк!
Young Pym [указывает на Карсона] Если ещё раз заикнёшься о моей жене, я покажу тебе, что такое ярость.
Howard Stark [обращаясь к Карсону после его взгляда] Не смотри на меня, ты это сказал.
Young Pym Я официально подаю в отставку.
Howard Stark Мы не принимаем её. Официально. Хэнк, ты нам нужен. Частица Пима — это чудо. Пожалуйста. Не позволяй своему прошлому решать будущее.
Young Pym Пока я жив, никто не получит эту формулу.
[уходит]
Mitchell Carson Нельзя позволять ему покинуть здание.
Peggy Carter Ты уже солгал ему, а теперь хочешь воевать?
Mitchell Carson Да! Наши учёные так и не смогли повторить его работу.
Howard Stark Он только что дал вам п#з#лей в полный рост. Ты правда хочешь узнать, что будет, когда не сможешь его увидеть? Я давно знаю Хэнка Пима, он не угроза безопасности. Пока мы сами его таковой не сделаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Пол Радд
Пол Радд
Paul Rudd
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Michael Douglas
Кори Столл
Кори Столл
Corey Stoll
Эбби Райдер Фортсон
Эбби Райдер Фортсон
Abby Ryder Fortson
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Michael Pena
Давид Дастмалчян
Давид Дастмалчян
David Dastmalchian
Энтони Маки
Энтони Маки
Anthony Mackie
Вуд Харрис
Вуд Харрис
Wood Harris
Эванджелин Лилли
Эванджелин Лилли
Evangeline Lilly
Крис Эванс
Крис Эванс
Chris Evans
Грегг Теркингтон
Грегг Теркингтон
Gregg Turkington
Джон Слэттери
Джон Слэттери
John Slattery
Джуди Грир
Джуди Грир
Judy Greer
Джо Крест
Joe Chrest
Хейли Этвелл
Хейли Этвелл
Hayley Atwell
Мартин Донован
Мартин Донован
Martin Donovan
Джонни Пембертон
Johnny Pemberton
Том Кенни
Том Кенни
Tom Kenney
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Критики рукоплещут: «Таких сериалов, как "Миротворец", больше нет» —2 сезон собрал редкие 100% свежести на Rotten Tomatoes
Финал «Ухожу красиво» не оставит шанса отложить просмотр — обе серии покажут в один день, и дата уже объявлена
Почему кладовка, в которой прятался Шарапов, запиралась изнутри? Деталь, о которой фанаты спорят десятилетиями
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось
«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше