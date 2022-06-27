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Давид Дастмалчян
Давид Дастмалчян
David Dastmalchian
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Давид Дастмалчян
David Dastmalchian
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Дата рождения
29 февраля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Давида Дастмалчяна
Родился 29 февраля 1984 года. Уичито, Канзас, США.
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Фильмография Давида Дастмалчяна
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика
2021, США
6.0
Последний урок
драма
2019, США
6.0
Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
комедия
2019, США
5.0
Релаксер
фэнтези, комедия
2018, США
5.0
Птичий короб
фантастика, триллер, драма
2018, США
7.0
Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения
2018, США
7.0
Бегущий по лезвию 2049
фантастика, триллер
2017, США
7.0
Хроник
драма
2015, Мексика / Франция
6.0
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Давид Дастмалчян сыграет ведущего ток-шоу в хорроре «Поздним вечером с дьяволом»
Съемки уже идут.
Написать
27 июня 2022 15:39
Звезда «Отряда самоубийц 2» и «Дюны» Давид Дастмалчян вошел в актерский состав хоррора «И пришел бука»
Экранизация рассказа Стивена Кинга выйдет на сервисе Hulu.
Написать
24 февраля 2022 14:05
Давид Дастмалчян сыграет с Кирой Найтли в криминальной драме «Бостонский душитель»
Звезда нового «Отряда самоубийц» исполнит ключевую роль.
Написать
1 декабря 2021 12:30
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