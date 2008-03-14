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Эбби Райдер Фортсон
Abby Ryder Fortson
Киноафиша
Персоны
Эбби Райдер Фортсон
Эбби Райдер Фортсон
Abby Ryder Fortson
Дата рождения
14 марта 2008
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Биография Эбби Райдер Фортсон
Родилась 14 марта 2008 года. Бербанк, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.0
Собачья жизнь 2
(2019)
7.9
Человек-муравей
(2015)
7.6
Человек-муравей и Оса
(2018)
Фильмография Эбби Райдер Фортсон
4.7
Карусель
Carousel
комедия, драма, мелодрама
2026, США
Рецензия
6.9
Гриффин летом
Griffin in Summer
комедия, драма
2024, США
Смотреть трейлер
7.6
Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет
Are You There God? It's Me, Margaret
комедия, драма
2023, США
Смотреть трейлер
6.9
Рассказы из Петли
драма, фантастика
2020, США
8
Собачья жизнь 2
A Dog's Journey
семейный
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Человек-муравей и Оса
Ant-Man and the Wasp
фантастика, боевик, приключения
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Навсегда моя девушка
Forever My Girl
драма, мелодрама
2018, США
5.6
Комната 104
драма, ужасы, триллер
2017, США
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Новости о Эбби Райдер Фортсон
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