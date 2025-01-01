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Фильмография
Грегг Теркингтон
Gregg Turkington
Киноафиша
Персоны
Грегг Теркингтон
Грегг Теркингтон
Gregg Turkington
Дата рождения
25 ноября 1967
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Дарвин, Австралия
Популярные фильмы
9.1
Гравити Фолз
(2012)
7.1
Фримонт. Американская мечта
(2023)
6.9
Канун Рождества в Миллерс-Пойнте
(2024)
Фильмография Грегг Теркингтон
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мистика
Приключения
Год
Все
2024
2023
2015
2012
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
Сценарист
1
6.9
Канун Рождества в Миллерс-Пойнте
Christmas Eve in Miller's Point
комедия, драма
2024, США
7.1
Фримонт. Американская мечта
Fremont
драма
2023, США
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5.7
Развлечение
Entertainment
драма
2015, США
9.1
Гравити Фолз
приключения, детектив, мистика
2012, США
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