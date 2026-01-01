Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Ачинске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
8.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Формат сеанса
2D
Жанр
комедия
мелодрама
семейный
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
Применить
Все фильмы
