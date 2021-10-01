Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Вуд Харрис
Вуд Харрис
Wood Harris
О персоне
Фильмография
Новости
Вуд Харрис
Wood Harris
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 октября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Вуда Харриса
Родился 17 октября 1969 года. Чикаго, Иллинойс, США.
Развернуть
Фильмография Вуда Харриса
11 сентября
боевик, драма
2017, США
4.0
Вспоминая титанов
драма, спорт
2000, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Криминальный сериал «Семья черной мафии» продлен на второй сезон
Шоу стартовало на телеканале Starz всего пять дней назад.
Написать
1 октября 2021 16:37
Вышел первый трейлер сериала BMF о чернокожей мафии в Детройте 1980-х годов
Созданием шоу занимался рэпер 50 Cent.
Написать
20 августа 2021 15:07
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»