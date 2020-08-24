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Мартин Донован
Мартин Донован
Martin Donovan
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Мартин Донован
Martin Donovan
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Дата рождения
19 августа 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
185 см
Биография Мартина Донована
Родился 19 августа 1957 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Мартина Донована
Спаситель
боевик, триллер
2021, Марокко / США
4.0
Иди к папочке
ужасы, триллер, комедия
2019, Ирландия / Канада / Новая Зеландия / США
5.0
Вспомни все
фантастика, драма, детектив
2017, США
6.0
Нед Райфл
драма
2015, США
6.0
Фундаменталист поневоле
триллер
2012, США / Великобритания / Катар
6.0
Призраки в Коннектикуте
ужасы, триллер
2009, США
6.0
Призраки
драма, ужасы, триллер
2007, США
5.0
Охранник
драма, криминал, триллер
2006, США
6.0
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