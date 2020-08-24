Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Мартин Донован

Мартин Донован

Martin Donovan
Мартин Донован
Мартин Донован Martin Donovan
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 августа 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
185 см
Биография Мартина Донована

Родился 19 августа 1957 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США. 

Фильмография Мартина Донована
Спаситель
Спаситель
боевик, триллер 2021, Марокко / США
4.0
Иди к папочке
Иди к папочке
ужасы, триллер, комедия 2019, Ирландия / Канада / Новая Зеландия / США
5.0
Вспомни все
Вспомни все
фантастика, драма, детектив 2017, США
6.0
Нед Райфл
Нед Райфл
драма 2015, США
6.0
Фундаменталист поневоле
Фундаменталист поневоле
триллер 2012, США / Великобритания / Катар
6.0
Призраки в Коннектикуте
Призраки в Коннектикуте
ужасы, триллер 2009, США
6.0
Призраки
Призраки
драма, ужасы, триллер 2007, США
5.0
Охранник
Охранник
драма, криминал, триллер 2006, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Трэвис Скотт представил секретный трек для фильма «Довод» Композиция стала «заключительным пазлом» новой ленты Кристофера Нолана. 
Написать
24 августа 2020 13:26
Никакого хромакея: как создавались «живые» видеоэффекты в «Доводе» Каскадеры в недоумении.
Написать
14 августа 2020 09:18
Взрывы, погони и Джон Дэвид Вашингтон в свежем экшн-тизере «Довода» В IMAX с 10 сентября.
Написать
6 августа 2020 14:19
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Приложение киноафиши