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Кори Столл
Кори Столл
Corey Stoll
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Кори Столл
Corey Stoll
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Дата рождения
14 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
188 см
Биография Кори Столла
Родился 14 марта 1976 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кори Столла
Множественные святые Ньюарка
триллер, криминал, драма
2021, США
7.0
Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал
2021, США
7.0
Чайка
драма, комедия
2018, США
5.0
Тачка на миллион
триллер, биография
2018, США / Великобритания
6.0
Человек на Луне
драма, биография
2018, США
7.0
Золото
триллер, драма, приключения
2016, США
6.0
Светская жизнь
комедия, мелодрама, драма
2016, США
7.0
Анестезия
драма
2015, США
6.0
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Showtime продлил на новые сезоны сериалы «На низком старте» и «Миллиарды»
За оба проекта отвечают Брайан Коппельман и Дэвид Левин.
Написать
16 февраля 2022 16:43
Showtime представил трейлер шестого сезона «Миллиардов»
В центре сюжета — противостояние героев Пола Джаматти и Кори Столла.
Написать
10 декабря 2021 15:27
«Вестсайдская история» Стивена Спилберга получила новый проморолик и два постера
Режиссер невероятно гордится фильмом.
Написать
28 октября 2021 13:01
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