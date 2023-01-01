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Человек-муравей
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Ant-Man
Человек-муравей
2015 / США / Великобритания
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7.0
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28
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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