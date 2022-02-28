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Джуди Грир

Judy Greer
Джуди Грир
Джуди Грир Judy Greer
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Дата рождения
20 июля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Детройт, Мичиган, США
Рост
173 см
Биография Джуди Грир

Содержание:

Джуди Грир — Фильмы
 - Джуди Грир — «Человек-муравей»
 - Джуди Грир — «Хэллоуин»
Джуди Грир — Личная жизнь

Американская актриса Джуди Грир родилась 20 июля 1975 года в Детройте, штат Мичиган, однако девочка выросла в Ливонии, где училась в школе Уинстона Черчилля. В детстве Джуди целых 10 лет занималась классическим балетом, однако в итоге ее стала привлекать актерская профессия, поэтому она отправилась учиться в театральную школу Университета Де Поля и окончила ее в 1997 году, став бакалавром искусств.

Мать Джуди Грир, Молли Энн, работала администратором в больнице, а до этого какое-то время была монахиней. Ее отец, Ричард Иванс, был инженером-механиком.

Джуди Грир — Фильмы

В 1998 году Джуди Грир дебютировала в хорроре «Stricken», после чего она также исполнила небольшую роль в картине «Поцелуй понарошку». В 1999-ом ей повезло, и Джуди сыграла уже ведущую роль в ленте «Королевы убийства» Даррена Стейна, которая стала культовой. В начале 2000-х актриса снялась в мелодрамах «Чего хотят женщины» с Мэлом Гибсоном и в «Свадебном переполохе» с Дженнифер Лопес и Мэттью МакКонахи.

В 2002 году выходит фильм Спайка Джонза «Адаптация», в котором Джуди Грир сыграла вместе с Николасом Кейджем. Актрису также можно увидеть в таких хитовых лентах начала 2000-х, как «Из 13 в 30» с Марком Руффало и Дженнифер Гарнер, «Таинственный лес» М. Найта Шьямалана, «Оборотни» Уэса Крейвена и «Элизабеттаун» с Орландо Блумом и Кирстен Данст.

Актриса известна своими ролями в романтических комедиях. Ее можно увидеть в известной мелодраме «27 свадеб» в роли Кейси.

Кроме того, Джуди Грир нередко появляется на телевидении, в том числе она сыграла в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва» и «Доктор Хаус».

Фильм «Потомки» с Джорджем Клуни вышел в 2011 году, и в нем также одну из ролей исполнила Джуди Грир. Картина получила несколько номинаций на премию «Оскар».

Актриса часто играет второстепенных персонажей, в том числе и в дорогих голливудских фильмах. Ее можно увидеть в ленте «Телекинез» по роману Стивена Кинга и в картине «Планета обезьян: Революция», в которой она сыграла жену Цезаря при помощи технологии захвата движения. Также она снялась в таких крупных проектах, как «Мир юрского периода» и «Земля будущего».

Джуди Грир — «Человек-муравей»

В 2015 году в прокат вышел новый супергеройский фильм «Человек-муравей», рассказывающий о том как только что отбывший наказание в тюрьме вор пытается обустроить свою жизнь, но вместо этого пускается в очередную авантюру, которая грозит вылиться для него в серьезные последствия. В картине сыграли Пол Радд, Майкл Пенья, Майкл Дуглас и Эванджелин Лилли. Джуди Грир исполнила в фильме роль бывшей жены главного героя Скотта Лэнга и мать его дочери. В 2018 году в прокат также вышла вторая часть под названием «Человек-муравей и Оса», в которой Грир вернулась к своей роли.

Джуди Грир — «Хэллоуин»

В 2018 году на экраны выходит продолжение культового фильма ужасов «Хэллоуин» 1978 года. В центре сюжета вновь окажутся ужасные преступления, совершенные маньяком Майклом Майерсом. К своей роли Лори Строуд в картине вернулась «королева крика» Джейми Ли Кертис, а ее дочь на экране сыграла Джуди Грир. Фильм вызвал прохладную реакцию как критиков, так и зрителей, что, однако, не помешало ему собрать неплохую кассу.

Джуди Грир — Личная жизнь

В 2011 году Джуди Грир вышла замуж за продюсера Дина Джонсона.

Интересные факты о Джуди Грир
  • Джуди взяла девичью фамилию матери (Грир) в качестве псевдонима, так как актрис Джуди Иванс было слишком много.
  • В 2014 году Джуди Грир издала книгу «Я не знаю, где вы видели меня: Признания актрисы второго плана».
Фильмография Джуди Грир
Хэллоуин заканчивается
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер 2022, США
0.0
Америка: фильм
Америка: фильм
анимация, комедия, исторический 2021, США
5.0
Хэллоуин убивает
Хэллоуин убивает
ужасы, триллер 2021, США
6.0
Игры с огнем
Игры с огнем
комедия 2020, США
7.0
Хэллоуин
Хэллоуин
ужасы 2018, США
6.0
Тачка на миллион
Тачка на миллион
триллер, биография 2018, США / Великобритания
6.0
Куда ты пропала, Бернадетт?
Куда ты пропала, Бернадетт?
драма, комедия 2018, США
6.0
Поезд на Париж
Поезд на Париж
драма 2018, США
5.0
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