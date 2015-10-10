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Человек-муравей Человек-муравей
Киноафиша Фильмы Человек-муравей Отзывы о фильме «Человек-муравей»
Ant-Man Человек-муравей 2015 / США / Великобритания
7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Человек-муравей»

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Оксана 10 октября 2015, 16:23
Фильм очень понравился!
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Анна 10 октября 2015, 16:23
Оказался на удивление клёвый фильм!!! Но не для 3D.)
10 октября 2015, 16:23 Ответить
ггг 10 октября 2015, 18:31
С названием переборщили а так фильм прикольный!!
10 октября 2015, 18:31 Ответить
ТА 10 октября 2015, 18:31
Название смущало. Но более интересного для себя фильма не подобрали, поэтому решились познакомиться с новым "мстителем". Понравилось. Кстати, в традициях Marvel, в середине титров - дополнительная сцена.
10 октября 2015, 18:31 Ответить
ТА 10 октября 2015, 18:31
Название смущало. Но более интересного для себя фильма не подобрали, поэтому решились познакомиться с новым "мстителем". Понравилось. Кстати, в традициях Marvel, в середине титров - дополнительная сцена.
10 октября 2015, 18:31 Ответить
Думро 10 октября 2015, 18:31
нет, человек-шершень. фильм кстати неплох. советую.
10 октября 2015, 18:31 Ответить
Юрий 11 октября 2015, 23:36
Человек-муравей это уже перебор... А главный злодей кто? Человек-гнида?
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Шверценберг 15 февраля 2016, 11:36
Теперь жду "Человек-клизма" и "Женщина Струбцина".
15 февраля 2016, 11:36 Ответить
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