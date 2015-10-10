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Человек-муравей
Отзывы о фильме «Человек-муравей»
Ant-Man
Человек-муравей
2015 / США / Великобритания
Трейлер
7.1
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Оксана
10 октября 2015, 16:23
Фильм очень понравился!
10 октября 2015, 16:23
0
0
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Анна
10 октября 2015, 16:23
Оказался на удивление клёвый фильм!!! Но не для 3D.)
10 октября 2015, 16:23
0
0
Ответить
ггг
10 октября 2015, 18:31
С названием переборщили а так фильм прикольный!!
10 октября 2015, 18:31
0
0
Ответить
ТА
10 октября 2015, 18:31
Название смущало. Но более интересного для себя фильма не подобрали, поэтому решились познакомиться с новым "мстителем". Понравилось. Кстати, в традициях Marvel, в середине титров - дополнительная сцена.
10 октября 2015, 18:31
0
0
Ответить
ТА
10 октября 2015, 18:31
Название смущало. Но более интересного для себя фильма не подобрали, поэтому решились познакомиться с новым "мстителем". Понравилось. Кстати, в традициях Marvel, в середине титров - дополнительная сцена.
10 октября 2015, 18:31
0
0
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Думро
10 октября 2015, 18:31
нет, человек-шершень. фильм кстати неплох. советую.
10 октября 2015, 18:31
0
0
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Юрий
11 октября 2015, 23:36
Человек-муравей это уже перебор... А главный злодей кто? Человек-гнида?
11 октября 2015, 23:36
0
0
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Шверценберг
15 февраля 2016, 11:36
Теперь жду "Человек-клизма" и "Женщина Струбцина".
15 февраля 2016, 11:36
0
0
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