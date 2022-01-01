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Человек-муравей
Человек-муравей, 2015: актеры и роли
Ant-Man
Человек-муравей
2015 / США / Великобритания
Трейлер
7.0
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Человек-муравей, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пейтон Рид
Peyton Reed
В ролях
Пол Радд
Paul Rudd
Майкл Дуглас
Michael Douglas
Майкл Пенья
Michael Pena
Эванджелин Лилли
Evangeline Lilly
Хейли Этвелл
Hayley Atwell
Джуди Грир
Judy Greer
Кори Столл
Corey Stoll
Ванесса Росс
Vanessa Ross
Джон Слэттери
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Бобби Каннавале
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