Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Человек-муравей Человек-муравей
Киноафиша Фильмы Человек-муравей Человек-муравей, 2015: актеры и роли
Ant-Man Человек-муравей 2015 / США / Великобритания
7.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Человек-муравей, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пейтон Рид Пейтон Рид Peyton Reed
В ролях
Пол Радд Пол Радд Paul Rudd Майкл Дуглас Майкл Дуглас Michael Douglas Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Эванджелин Лилли Эванджелин Лилли Evangeline Lilly Хейли Этвелл Хейли Этвелл Hayley Atwell Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Кори Столл Кори Столл Corey Stoll Ванесса Росс Ванесса Росс Vanessa Ross Джон Слэттери Джон Слэттери John Slattery Бобби Каннавале Бобби Каннавале Bobby Cannavale
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Приложение киноафиши