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Дэнис Лири
Дэнис Лири
Denis Leary
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Дэнис Лири
Denis Leary
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Дата рождения
18 августа 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер
Биография Дэнис Лири
Родился 18 августа 1957 года. Уоркестер, США.
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Фильмография Дэнис Лири
Ледниковый период: Погоня за яйцами
анимация, комедия, приключения, семейный
2016, США
6.0
Хватай и беги
ужасы, комедия
2016, США
5.0
День драфта
драма, спорт
2014, США
6.0
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
8.0
Ледниковый период: Гигантское Рождество
приключения, анимация, комедия
2011, США
6.0
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.0
Пересчет
драма, исторический
2008, США
7.0
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация
2006, США
8.0
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