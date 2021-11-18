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Дженна Фишер
Дженна Фишер
Jenna Fischer
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Дженна Фишер
Jenna Fischer
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Дата рождения
7 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Форт-Уэйн, Индиана, США
Рост
168 см
Биография Дженны Фишер
Родилась 7 марта 1974 года. Форт-Уэйн, Индиана, США.
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Фильмография Дженны Фишер
Поезд на Париж
драма
2018, США
5.0
Статус Брэда
комедия
2017, США
6.0
Ты здесь
комедия
2013, США
6.0
Безбрачная неделя
комедия
2011, США
7.0
Маленькая помощь
драма, комедия
2010, США
5.0
Сексоголик
драма
2009, США
6.0
Трудный путь: история Дьюи Кокса
мюзикл, комедия
2007, США
7.0
Лезвия славы: Звездуны на льду
спорт, комедия
2007, США
7.0
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Благодаря Джону Красински из «Офиса» убрали сцену, в которой Джим изменяет Пэм
Актер убежден, что из-за этого зрители бы отвернулись от сериала.
Написать
18 ноября 2021 16:07
Самая дорогая сцена в сериале «Офис» стоила $250 тысяч — ее длительность составляет всего 52 секунды
Столь внушительная сумма потребовалась для того, чтобы снять предложение Джима Пэм в первом эпизоде пятого сезона.
Написать
31 мая 2021 10:06
Шоураннер «Офиса» раскрыл название неснятого эпизода
И в очередной раз подарил фанатам надежду на воссоединение актерского состава легендарного ситкома.
Написать
27 апреля 2020 12:30
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