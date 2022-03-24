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Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Giovanni Ribisi
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Джованни Рибизи
Giovanni Ribisi
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Дата рождения
17 декабря 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джованни Рибизи
Родился 17 декабря 1974 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джованни Рибизи
Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2028, США
0.0
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
0.0
Миллион мелких осколков
драма, мелодрама
2019, США
6.0
Плохая партия
мелодрама
2016, США
5.0
Любовь как спорт
комедия, мелодрама
2015, США
5.0
Луговая страна
драма
2015, США
5.0
Сельма
2014, Великобритания
7.0
Миллион способов потерять голову
комедия, вестерн
2014, США
6.0
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