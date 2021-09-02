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Джереми Пивен

Jeremy Piven
Джереми Пивен
Джереми Пивен Jeremy Piven
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Дата рождения
26 июля 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джереми Пивен

Родился 26 июля 1965 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джереми Пивен
Последний звонок
Последний звонок
комедия 2021, США
4.0
Рождественское свидание моего отца
Рождественское свидание моего отца
комедия 2020, Великобритания
5.0
Антураж
Антураж
комедия 2015, США
6.0
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер 2014, США
7.0
Пираты: Банда неудачников
Пираты: Банда неудачников
анимация 2012, США / Великобритания
7.0
Агент под прикрытием
Агент под прикрытием
боевик, комедия 2012, США
7.0
Дети шпионов в 4D
Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия 2011, США
7.0
Я устал от тебя
Я устал от тебя
триллер 2011, США
6.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джонатан Риз Майерс и Эмиль Хирш охотятся за картиной Энди Уорхола в трейлере боевика «Американская ночь» В ленте также сыграли Джереми Пивен, Пас Вега и Майкл Мэдсен. 
Написать
2 сентября 2021 14:07
Джейми Фокс поставит религиозную драму о двух пасторах Для звезды «Джанго освобожденного» это будет второй проект на режиссерском фронте.
Написать
19 марта 2020 15:11
Джейми Фокс снимет Еву Лонгорию в своем дебютном фильме 48-летний актёр и продюсер Джейми Фокс дебютирует в качестве режиссёра. Стало известно, что в картине под названием «Звёздный уикенд»  снимутся Ева Лонгория, Джереми Пивен и Джессика
Написать
28 октября 2016 12:16
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