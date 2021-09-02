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Джереми Пивен
Джереми Пивен
Jeremy Piven
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Джереми Пивен
Jeremy Piven
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Дата рождения
26 июля 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джереми Пивен
Родился 26 июля 1965 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джереми Пивен
Последний звонок
комедия
2021, США
4.0
Рождественское свидание моего отца
комедия
2020, Великобритания
5.0
Антураж
комедия
2015, США
6.0
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
драма, криминал, боевик, триллер
2014, США
7.0
Пираты: Банда неудачников
анимация
2012, США / Великобритания
7.0
Агент под прикрытием
боевик, комедия
2012, США
7.0
Дети шпионов в 4D
фантастика, приключения, семейный, боевик, комедия
2011, США
7.0
Я устал от тебя
триллер
2011, США
6.0
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Джонатан Риз Майерс и Эмиль Хирш охотятся за картиной Энди Уорхола в трейлере боевика «Американская ночь»
В ленте также сыграли Джереми Пивен, Пас Вега и Майкл Мэдсен.
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2 сентября 2021 14:07
Джейми Фокс поставит религиозную драму о двух пасторах
Для звезды «Джанго освобожденного» это будет второй проект на режиссерском фронте.
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19 марта 2020 15:11
Джейми Фокс снимет Еву Лонгорию в своем дебютном фильме
48-летний актёр и продюсер Джейми Фокс дебютирует в качестве режиссёра. Стало известно, что в картине под названием «Звёздный уикенд» снимутся Ева Лонгория, Джереми Пивен и Джессика
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28 октября 2016 12:16
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