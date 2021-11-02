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Джим Бродбент
Джим Бродбент
Jim Broadbent
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Джим Бродбент
Jim Broadbent
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Дата рождения
24 мая 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Линкольн, Англия, Великобритания
Рост
188 см
Биография Джима Бродбента
Родился 24 мая 1949 года. Линкольн, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джима Бродбента
Герцог
биография, комедия, драма
2020, Великобритания
6.0
Шесть минут до полуночи
драма, триллер
2020, Великобритания
4.0
Король воров
драма, криминал
2018, Великобритания
5.0
Черный 47-й
драма, боевик, исторический
2018, Ирландия
6.0
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.0
Птицы, как мы
приключения, анимация, фэнтези
2017, Босния и Герцеговина / Турция / Великобритания / Катар
5.0
Предчувствие конца
2016, Великобритания
6.0
Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама
2016, Великобритания
7.0
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Netflix представил дублированный трейлер семейного фильма «Мальчик по имени Рождество»
Праздничное фэнтези о поисках эльфийской деревни выпустят уже в конце этого месяца.
Написать
2 ноября 2021 16:06
Netflix выпустил новый тизер-трейлер семейного фильма «Мальчик по имени Рождество»
В картине задействован ряд британских звезд.
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7 октября 2021 12:32
Мальчик Николас доказывает реальность волшебства в трейлере семейного фильма о происхождении Рождества
После многолетнего застоя картина наконец увидит свет 18 ноября.
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15 сентября 2021 11:41
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