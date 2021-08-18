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Минни Драйвер
Минни Драйвер
Minnie Driver
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Минни Драйвер
Minnie Driver
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Дата рождения
31 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Мэтт Дэймон
были в отношениях с 1996 по 1997
Джош Бролин
были в отношениях
Биография Минни Драйвер
Родилась 31 января 1970 года. Лондон, Англия.
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Фильмография Минни Драйвер
Розалин
комедия, мелодрама
2022, США
0.0
Золушка
мюзикл, комедия
2021, США / Великобритания
4.0
На грани безумия
триллер
2018, США
5.0
Свадьба Уайлд
комедия
2017, США
5.0
Заговор
криминал, триллер
2017, США
4.0
За кулисами
драма
2014, США
6.0
Страх сцены
мюзикл, ужасы
2013, Канада
5.0
Козы
комедия
2012, США
5.0
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Минни Драйвер пополнила актерский состав комедийного переосмысления «Ромео и Джульетты»
Ведущие роли сыграют Кейтлин Дивер и Изабела Мерсед.
Написать
18 августа 2021 15:42
Билли Портер воплотит в «Золушке» образ бесполой Феи-крестной
Потому что у магии нет гендера.
Написать
5 марта 2020 14:32
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Связи
Мэтт Дэймон
Matt Damon
были в отношениях с 1996 по 1997
Джош Бролин
Josh Brolin
были в отношениях
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