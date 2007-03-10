Помоги жизни, 2007

Бывшая бруклинская наркоманка Ана Уоллес узнает, что она ВИЧ-положительна, и работает волонтером в «Жизнеобеспечении», организации, пропагандирующей борьбу со СПИДом среди афроамериканского сообщества. Ана ходит по улицам, раздает презервативы и помогает людям со СПИДом посредством лекций и советов. Она живет со своим приятелем Сликом, который заразил ее СПИДом, и их маленькой дочерью Ким. Она потеряла право опеки над своей старшей дочерью Келли, которая живет с ее отчужденной матерью Люсиль. Когда друг детства Келли, гей Амаре, который болен и отвергнут обществом, исчезает на улицах Бруклина, Ана кидается на его поиски...