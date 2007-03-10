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Помоги жизни, 2007

2007 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бывшая бруклинская наркоманка Ана Уоллес узнает, что она ВИЧ-положительна, и работает волонтером в «Жизнеобеспечении», организации, пропагандирующей борьбу со СПИДом среди афроамериканского сообщества. Ана ходит по улицам, раздает презервативы и помогает людям со СПИДом посредством лекций и советов. Она живет со своим приятелем Сликом, который заразил ее СПИДом, и их маленькой дочерью Ким. Она потеряла право опеки над своей старшей дочерью Келли, которая живет с ее отчужденной матерью Люсиль. Когда друг детства Келли, гей Амаре, который болен и отвергнут обществом, исчезает на улицах Бруклина, Ана кидается на его поиски...

  • Фильм основан на реальной истории Аны Уоллес, ВИЧ-инфицированной женщины. В рамках подготовки к своей роли Куин Латифа неоднократно встречалась с Аной и ее семьей, а также проводила время в анонимных клубах больных СПИДом. 
  • Юные актеры, исполнившие роли Тани и Амаре, сестры и брата в этом фильме, в реальной жизни также настоящие брат и сестра. Это Трейси Эллис Росс и Эван Росс – дети культовой певицы Дайаны Росс.
  • Знаменитая главная тема фильма, Well Be As It May, была написана и исполнена специально для продакшена картины Джереми Джеймсом.

Основанная на реальных событиях история матери, которая стала образцом и активистом СПИДа в афроамериканском сообществе.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 10 марта 2007
Возраст 18+
Режиссер
Нельсон Джордж
В ролях
Куин Латифа
Куин Латифа
Анна Дивер Смит
Анна Дивер Смит
Уенделл Пирс
Уенделл Пирс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Помоги жизни 3 постера
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