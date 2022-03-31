Грета Скакки родилась 18 февраля 1960 года в Милане в Италии. У нее есть два старших брата-близнеца. Когда ей было четыре года, её родители развелись, и мать увезла детей в Лондон. Позже семья переехала в крупный австралийский город Перт, где Грета получила образование и заинтересовалась актёрством. Учась в университете, она стала посещать драматическое общество, а позже стала выходить на сцену местного театра. Грета решила продолжить свое образование в Англии, где она поступила в Бристольскую театральную школу Олд-Вик.

Начав с небольших ролей в театре и на телевидении, актриса стала сниматься в европейском кино. В 1990 году Грета дебютировала в Голливуде в детективном триллере «Презумпция невиновности». Яркая и талантливая актриса привлекла к себе внимание лучших режиссёров. Она сыграла роль в фильме «Эмма», которая была с восторгом принята зрителями и критиками.

С 1983 года Грета состояла в отношениях с певцом Тимом Финном, которые продлились шесть лет. В 1991 году на съемках фильма «Пламя в душе» она познакомилась с американским актёром Винсентом Д'Онофрио, от которого родила дочь Лейлу.

Благодаря хорошему знанию языков и актёрскому таланту Грета стала востребованной актрисой как в Европе, так и в США. Также она не забывает и про театр, выступая на разных сценах мира.