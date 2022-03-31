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Грета Скакки

Greta Scacchi
Грета Скакки
Грета Скакки Greta Scacchi
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Дата рождения
18 февраля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Милан, Италия
Рост
173 см
Биография Греты Скакки

Грета Скакки родилась 18 февраля 1960 года в Милане в Италии. У нее есть два старших брата-близнеца. Когда ей было четыре года, её родители развелись, и мать увезла детей в Лондон. Позже семья переехала в крупный австралийский город Перт, где Грета получила образование и заинтересовалась актёрством. Учась в университете, она стала посещать драматическое общество, а позже стала выходить на сцену местного театра. Грета решила продолжить свое образование в Англии, где она поступила в Бристольскую театральную школу Олд-Вик.

Начав с небольших ролей в театре и на телевидении, актриса стала сниматься в европейском кино. В 1990 году Грета дебютировала в Голливуде в детективном триллере «Презумпция невиновности». Яркая и талантливая актриса привлекла к себе внимание лучших режиссёров. Она сыграла роль в фильме «Эмма», которая была с восторгом принята зрителями и критиками.

С 1983 года Грета состояла в отношениях с певцом Тимом Финном, которые продлились шесть лет. В 1991 году на съемках фильма «Пламя в душе» она познакомилась с американским актёром Винсентом Д'Онофрио, от которого родила дочь Лейлу.

Благодаря хорошему знанию языков и актёрскому таланту Грета стала востребованной актрисой как в Европе, так и в США. Также она не забывает и про театр, выступая на разных сценах мира.

Интересные факты о Грете Скакки
  • На итальянском языке фамилия актрисы означает «шахматы».
  • Грета отказалась от главной роли в эротическом триллере «Основной инстинкт», ей не понравился сценарий и режиссер фильма.
  • В 1996 году она была членом жюри Каннского кинофестиваля.
  • У актрисы есть гражданства Италии и Австралии. В гражданстве Британии ей было отказано.
  • Дочь Греты пошла по ее стопам и стала актрисой. Она замужем за известным актёром Шоном Пенном.
  • Грета свободно говорит на французском, итальянском и немецком.
  • Актриса – активный борец за экологию и поддерживает организации Green Peace и Christian Aid.
Фильмография Греты Скакки
Остров призраков
Остров призраков
ужасы, мистика 2021, Великобритания
4.0
В ожидании варваров
В ожидании варваров
драма 2020, США
6.0
Новая жизнь Аманды
Новая жизнь Аманды
драма 2018, Франция
6.0
Операция «Финал»
Операция «Финал»
триллер, драма, биография 2018, США
6.0
Нежность
Нежность
драма 2017, Италия
6.0
Падение
Падение
детектив, драма 2015, Великобритания
5.0
Возвращение в Брайдсхед
Возвращение в Брайдсхед
драма, мелодрама 2008, Великобритания
7.0
Скрытая любовь
Скрытая любовь
драма 2007, Италия / Люксембург / Бельгия
7.0
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