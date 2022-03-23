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Анна Пакуин

Anna Paquin
Анна Пакуин
Анна Пакуин Anna Paquin
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Дата рождения
24 июля 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Анны Пакуин

Содержание: 
Анна Пакуин - Фильмы
  - Анна Пакуин - «Пианино»
  - Анна Пакуин - «Люди Икс»
​​​​​​  - ​Анна Пакуин – «Настоящая кровь»
Анна Пакуин - Личная жизнь

Анна Пакуин родилась 24 июля 1982 года в Виннипеге, Канада. Ее родители Брайан и Мэри были школьными учителями, старший брат Эндрю стал режиссером, а старшая сестра Катя присоединилась к политической партии зеленых. Когда Анне было 4 года, ее семья переехала в Новую Зеландию, а позже, после развода родителей, будущая актриса переехала с матерью в Лос-Анжелес. В 2000 году она поступила в Колумбийский университет, но прервала учебу из-за съемок.


Анна Пакуин - Фильмы
 

Свою первую роль в фильме Джейн Кэмпион «Пианино» Пакуин получила, обойдя 5000 других претенденток, и в 1993 году ей вручили премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в этой картине. После этого какое-то время Пакуин отказывалась от новых предложений съемок, не собираясь продолжать актерскую карьеру, но в 1996 году она сыграла главную героиню в детстве в картине Франко Дзеффирелли «Джейн Эйр». В 1998 году актриса озвучила главную героиню в английском прокате аниме-фильма «Небесный замок Лапута». В подростковом возрасте она появилась в фильмах «На свадьбе», «Амистад», «Переполох», «Прогулка по Луне», «Это все она» и «Ярость». Международную славу актрисе принесла серия фильмов о супергероях-мутантах «Люди Икс», где Пакуин сыграла Роуг - молодую девушку, вытягивающую из людей жизненную силу одним прикосновением. В 2006 году вышла драма «Маргарет», а спустя год актриса сыграла учительницу Элейн Гудейл в телефильме «Похороните мое сердце в Вундед-Ни». В 2009 году вышел комедийный фильм ужасов с участием Пакуин «Кошелек или жизнь», а также историческая драма «Храброе сердце Ирены Сендлер», в которой она сыграла знаменитую польскую медсестру, которая спасла 2500 детей из Варшавского Гетто.


Анна Пакуин - «Пианино»


Мелодрама 1993 года новозеландского кинорежиссера Джейн Кэмпион, события которой разворачиваются в XIX веке. Немая Ада (Холли Хантер) вместе со своей шестилетней дочерью Флорой (Анна Пакуин) переезжает из родной Шотландии в Новую Зеландию к своему мужу Стюарту (Сэм Нилл). Супруг отказывается заносить в дом пианино Ады, которое заменяет ей утраченный голос - с его помощью она выражает свои эмоции. Бэйнс (Харви Кейтель), сосед Стюарта, затаскивает инструмент к себе в дом, и позволит Аде забрать его только в обмен на уроки музыки. Они приступают к занятиям, и их охватывает страсть. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале и три «Оскара», в том числе приз за лучшую женскую роль второго плана Анны Пакуин.


Анна Пакуин - «Люди Икс»
 

В 2000 году Пакуин снялась в первом фильме киносериала о людях-мутантах, основанного на комиксах. Юная девушка Мари (Анна Пакуин), впервые прикоснувшись к парню, вводит его в глубокую кому. Не найдя себе места в обществе, девушка сбегает из дома и садится в попутную машину к угрюмому бойцу без правил Логану (Хью Джекман). В дороге на них нападает звероподобный человек, но команда из людей со сверх-способностями выручает их и доставляет в школу для одаренных подростков, которой руководит Чарльз Ксавьер (Патрик Стюарт).


Анна Пакуин – «Настоящая кровь»
 

С 2008 по 2014 год канал HBO выпускал сериал в жанрах хоррора и мелодрамы с элементами черного юмора «Настоящая кровь». Действие разворачивается в городке Бон-Там, штат Луизиана. Благодаря изобретению искусственной крови вампиры перестали скрываться от обычных людей и стали полноценными членами общества. Однако многие по-прежнему относятся к бессмертным согражданам с открытой враждебностью, тем более, что в городе начинают происходить жестокие убийства. Главная героиня официантка Суки Стакхаус (Анна Пакуин), всегда ощущавшая себя изгоем из-за своих телепатических способностей, знакомится с 173-хлетним вампиром Биллом Комптоном (Стивен Мойер), и между ними разгорается чувство. Пакуин получила за исполнение роли Суки премию «Золотой глобус».


Анна Пакуин - Личная жизнь

В 2007 году, на съемках сериала «Настоящая кровь» Пакуин познакомилась со своим партнером Стивеном Мойером, и спустя три года отношений пара поженилась. В 2012 году у них родились близнецы Чарли и Поппи.

Интересные факты о Анне Пакуин

Специально для съемок в фильме «Пианино» Пакуин научилась говорить с шотландским акцентом.

Борьба вампиров за гражданские права в сериале «Настоящая кровь» была воспринята многими критиками и зрителями как аллегория на движение ЛГБТ.

В 2010 году Анна Пакуин объявила, что является бисексуалкой.

Фильмография Анны Пакуин
Американский неудачник
Американский неудачник
драма 2021, США
7.0
Расскажи это пчелам
Расскажи это пчелам
мелодрама 2019, США
6.0
Ирландец
Ирландец
криминал, драма, биография 2019, США
8.0
Хрупкое прощание
Хрупкое прощание
драма 2018, США
5.0
Люди Икс: Дни минувшего будущего
Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези 2014, США
7.0
Свободная повозка
Свободная повозка
боевик, драма, триллер 2013, США
5.0
Простые истины
Простые истины
комедия, драма 2013, США
5.0
Вильгельм Телль 3D
Вильгельм Телль 3D
боевик, драма, семейный, приключения 2012, США
0.0
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5 октября 2018 00:08
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