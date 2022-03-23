Содержание:

Анна Пакуин - Фильмы

- Анна Пакуин - «Пианино»

- Анна Пакуин - «Люди Икс»

​​​​​​ - ​Анна Пакуин – «Настоящая кровь»

Анна Пакуин - Личная жизнь



Анна Пакуин родилась 24 июля 1982 года в Виннипеге, Канада. Ее родители Брайан и Мэри были школьными учителями, старший брат Эндрю стал режиссером, а старшая сестра Катя присоединилась к политической партии зеленых. Когда Анне было 4 года, ее семья переехала в Новую Зеландию, а позже, после развода родителей, будущая актриса переехала с матерью в Лос-Анжелес. В 2000 году она поступила в Колумбийский университет, но прервала учебу из-за съемок.



Анна Пакуин - Фильмы



Свою первую роль в фильме Джейн Кэмпион «Пианино» Пакуин получила, обойдя 5000 других претенденток, и в 1993 году ей вручили премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в этой картине. После этого какое-то время Пакуин отказывалась от новых предложений съемок, не собираясь продолжать актерскую карьеру, но в 1996 году она сыграла главную героиню в детстве в картине Франко Дзеффирелли «Джейн Эйр». В 1998 году актриса озвучила главную героиню в английском прокате аниме-фильма «Небесный замок Лапута». В подростковом возрасте она появилась в фильмах «На свадьбе», «Амистад», «Переполох», «Прогулка по Луне», «Это все она» и «Ярость». Международную славу актрисе принесла серия фильмов о супергероях-мутантах «Люди Икс», где Пакуин сыграла Роуг - молодую девушку, вытягивающую из людей жизненную силу одним прикосновением. В 2006 году вышла драма «Маргарет», а спустя год актриса сыграла учительницу Элейн Гудейл в телефильме «Похороните мое сердце в Вундед-Ни». В 2009 году вышел комедийный фильм ужасов с участием Пакуин «Кошелек или жизнь», а также историческая драма «Храброе сердце Ирены Сендлер», в которой она сыграла знаменитую польскую медсестру, которая спасла 2500 детей из Варшавского Гетто.



Анна Пакуин - «Пианино»



Мелодрама 1993 года новозеландского кинорежиссера Джейн Кэмпион, события которой разворачиваются в XIX веке. Немая Ада (Холли Хантер) вместе со своей шестилетней дочерью Флорой (Анна Пакуин) переезжает из родной Шотландии в Новую Зеландию к своему мужу Стюарту (Сэм Нилл). Супруг отказывается заносить в дом пианино Ады, которое заменяет ей утраченный голос - с его помощью она выражает свои эмоции. Бэйнс (Харви Кейтель), сосед Стюарта, затаскивает инструмент к себе в дом, и позволит Аде забрать его только в обмен на уроки музыки. Они приступают к занятиям, и их охватывает страсть. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале и три «Оскара», в том числе приз за лучшую женскую роль второго плана Анны Пакуин.



Анна Пакуин - «Люди Икс»



В 2000 году Пакуин снялась в первом фильме киносериала о людях-мутантах, основанного на комиксах. Юная девушка Мари (Анна Пакуин), впервые прикоснувшись к парню, вводит его в глубокую кому. Не найдя себе места в обществе, девушка сбегает из дома и садится в попутную машину к угрюмому бойцу без правил Логану (Хью Джекман). В дороге на них нападает звероподобный человек, но команда из людей со сверх-способностями выручает их и доставляет в школу для одаренных подростков, которой руководит Чарльз Ксавьер (Патрик Стюарт).



Анна Пакуин – «Настоящая кровь»



С 2008 по 2014 год канал HBO выпускал сериал в жанрах хоррора и мелодрамы с элементами черного юмора «Настоящая кровь». Действие разворачивается в городке Бон-Там, штат Луизиана. Благодаря изобретению искусственной крови вампиры перестали скрываться от обычных людей и стали полноценными членами общества. Однако многие по-прежнему относятся к бессмертным согражданам с открытой враждебностью, тем более, что в городе начинают происходить жестокие убийства. Главная героиня официантка Суки Стакхаус (Анна Пакуин), всегда ощущавшая себя изгоем из-за своих телепатических способностей, знакомится с 173-хлетним вампиром Биллом Комптоном (Стивен Мойер), и между ними разгорается чувство. Пакуин получила за исполнение роли Суки премию «Золотой глобус».



Анна Пакуин - Личная жизнь

В 2007 году, на съемках сериала «Настоящая кровь» Пакуин познакомилась со своим партнером Стивеном Мойером, и спустя три года отношений пара поженилась. В 2012 году у них родились близнецы Чарли и Поппи.