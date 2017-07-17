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Мартин Ландау
Мартин Ландау
Martin Landau
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Мартин Ландау
Martin Landau
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Дата рождения
20 июня 1928
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
17 июля 2017
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Мартин Ландау
Родился 20 июня, 1928 года, Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Мартин Ландау
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триллер
2015, Канада
6.0
Анна Николь
биография, драма
2013, США
5.0
Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация
2012, США
6.0
Мистерия
триллер, детектив
2011, США
4.0
9
анимация, военный, фантастика, приключения
2009, США
7.0
Все еще красиво
драма
2008, США
6.0
Город Эмбер: Побег
семейный, приключения, фантастика
2008, США
7.0
Голливудские копы
боевик, драма, комедия, криминал
2003, США
6.0
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