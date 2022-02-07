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Джо Мантенья
Джо Мантенья
Joe Mantegna
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Джо Мантенья
Joe Mantegna
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Дата рождения
13 ноября 1947
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Джо Мантеньи
Родился 13 ноября 1947 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Джо Мантеньи
Крёстный отец, эпилог: Смерть Майкла Корлеоне
драма, криминал, боевик
2020, США
0.0
Бык из Бронкса
драма, биография, спорт
2016, США
4.0
Принуждение
триллер, драма
2013, Канада
4.0
Симпсоны в кино
анимация, комедия
2007, США
7.0
Высоты свободы
мюзикл, драма, мелодрама
1999, США
7.0
Око за око
триллер, криминал, драма
1996, США
6.0
Худеющий
ужасы, триллер
1996, США
5.0
Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров
приключения, комедия, криминал
1994, США
6.0
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Члены оригинального актерского состава «Мыслить как преступник» готовы вернуться к своим ролям в 16-м сезоне
На данный момент также ведутся переговоры с шоураннером сериала Эрикой Мессер.
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7 февраля 2022 16:37
Возобновление сериала «Мыслить как преступник» остается в планах Paramount+
Ранние заявления звезды проекта о том, что возрождение «умерло» сразу после объявления, были опровергнуты.
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2 февраля 2022 15:12
Сериал «Мыслить как преступник» получит продолжение во главе с прежним шоураннером
Проект официально завершился в феврале прошлого года.
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22 февраля 2021 13:46
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