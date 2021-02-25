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Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Katherine Heigl
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Кэтрин Хейгл
Katherine Heigl
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Дата рождения
24 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кэтрин Хейгл
Родилась 24 ноября 1978 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Фильмография Кэтрин Хейгл
Девушка, которая боялась дождя
драма, ужасы, триллер
2021, США
5.0
Наваждение
триллер
2017, США
6.0
Удача Логана
комедия
2017, США
6.0
Реальная белка 2
анимация, комедия, приключения
2017, США / Канада / Корея
6.0
Север ада
драма, комедия
2015, США
5.0
Реальная белка
анимация, комедия
2013, Канада / США
6.0
Большая свадьба
комедия
2013, США
6.0
Очень опасная штучка
комедия, криминал, триллер
2012, США
6.0
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