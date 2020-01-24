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Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Debra Messing
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Дебра Мессинг
Debra Messing
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Дата рождения
15 августа 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Дебра Мессинг
Родилась 15 августа 1968 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дебра Мессинг
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триллер
2018, США
7.0
С праздниками ничто не сравнится
комедия, драма, мелодрама
2008, США
6.0
Женщины
драма, комедия
2008, США
7.0
Одноклассники
драма, комедия, мелодрама
2007, США
6.0
Везунчик
драма
2007, США
6.0
Сезон охоты
анимация, приключения, семейный, комедия
2006, США
7.0
Жених напрокат
комедия, мелодрама
2005, США
5.0
А вот и Полли
комедия, мелодрама
2004, США
7.0
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24 января 2020 14:36
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