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Кейт Бёртон

Kate Burton
Кейт Бёртон
Кейт Бёртон Kate Burton
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Дата рождения
10 сентября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Кейт Бёртон

Родилась 10 сентября 1957 года. Женева, Швейцария.

Фильмография Кейт Бёртон
Сверхъестественное
Сверхъестественное
драма, триллер, фантастика 2018, Канада
5.0
Мученицы
Мученицы
ужасы 2015, США
7.0
Два дня в Нью-Йорке
Два дня в Нью-Йорке
комедия 2011, США
6.0
127 часов
127 часов
драма 2010, США / Великобритания
7.0
Фанатка
Фанатка
триллер, драма 2002, США
5.0
Большой переполох в маленьком Китае
Большой переполох в маленьком Китае
фэнтези, боевик, приключения, комедия 1985, США
7.0
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