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Кейт Бёртон
Кейт Бёртон
Kate Burton
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Кейт Бёртон
Kate Burton
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Дата рождения
10 сентября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Кейт Бёртон
Родилась 10 сентября 1957 года. Женева, Швейцария.
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Фильмография Кейт Бёртон
Сверхъестественное
драма, триллер, фантастика
2018, Канада
5.0
Мученицы
ужасы
2015, США
7.0
Два дня в Нью-Йорке
комедия
2011, США
6.0
127 часов
драма
2010, США / Великобритания
7.0
Фанатка
триллер, драма
2002, США
5.0
Большой переполох в маленьком Китае
фэнтези, боевик, приключения, комедия
1985, США
7.0
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