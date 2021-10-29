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Мэттью Перри
Мэттью Перри
Matthew Perry
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Мэттью Перри
Matthew Perry
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Дата рождения
19 августа 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Уильямстаун, Массачусетс, США
Рост
183 см
Личные связи
Джулия Робертс
были в отношениях с 1995 по 1996 гг
Биография Мэттью Перри
Родился 19 августа 1969 года.
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Фильмография Мэттью Перри
Друзья: Воссоединение
комедия, мелодрама
2021, США
9.0
Птицы Америки
комедия, драма
2008, США
6.0
Папе снова 17
комедия
2008, США
7.0
Беспомощный
комедия, драма
2007, Канада / США
7.0
Девять ярдов 2
криминал, комедия
2004, США
6.0
Мошенники
комедия
2002, США / Германия
7.0
Девять ярдов
комедия, криминал
2000, США / Канада
7.0
Танго втроем
комедия, мелодрама
1999, Австралия / США
6.0
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Мэттью Перри напишет автобиографию
В ней он расскажет о своей борьбе с зависимостью.
Написать
29 октября 2021 11:49
Режиссер и продюсер спецвыпуска «Друзей» заступились за Мэттью Перри на фоне спекуляций о здоровье актера
По их словам, артист в полном порядке.
Написать
2 июня 2021 15:15
В России спецвыпуск «Друзей» доступен для просмотра в «Амедиатеке»
Также сервис добавит в свой каталог все десять сезонов популярного ситкома.
Написать
28 мая 2021 15:45
Все новости
Статьи о персоне
Спустя полгода после помолвки: Мэттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц
Возлюбленная помогала актеру избавиться от вредных привычек и выйти из депрессии.
Написать
2 июня 2021 14:03
«Похожа на Монику»: звезда «Друзей» Мэттью Перри впервые показал свою невесту
Фанаты оценили не только внешность девушки, но и одежду от ее жениха.
Написать
7 декабря 2020 14:35
«Лучшая женщина на планете»: звезда «Друзей» Мэттью Перри сделал предложение молодой невесте
Мэттью Перри объявил о помолвке с Молли Гурвиц.
Написать
27 ноября 2020 11:10
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Связи
Джулия Робертс
Julia Roberts
были в отношениях с 1995 по 1996 гг
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