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Мэттью Перри

Matthew Perry
Мэттью Перри
Мэттью Перри Matthew Perry
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Дата рождения
19 августа 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Уильямстаун, Массачусетс, США
Рост
183 см
Личные связи
Джулия Робертс
Джулия Робертс
были в отношениях с 1995 по 1996 гг
Биография Мэттью Перри

Родился 19 августа 1969 года.

Фильмография Мэттью Перри
Друзья: Воссоединение
Друзья: Воссоединение
комедия, мелодрама 2021, США
9.0
Птицы Америки
Птицы Америки
комедия, драма 2008, США
6.0
Папе снова 17
Папе снова 17
комедия 2008, США
7.0
Беспомощный
Беспомощный
комедия, драма 2007, Канада / США
7.0
Девять ярдов 2
Девять ярдов 2
криминал, комедия 2004, США
6.0
Мошенники
Мошенники
комедия 2002, США / Германия
7.0
Девять ярдов
Девять ярдов
комедия, криминал 2000, США / Канада
7.0
Танго втроем
Танго втроем
комедия, мелодрама 1999, Австралия / США
6.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Мэттью Перри напишет автобиографию В ней он расскажет о своей борьбе с зависимостью. 
Написать
29 октября 2021 11:49
Режиссер и продюсер спецвыпуска «Друзей» заступились за Мэттью Перри на фоне спекуляций о здоровье актера По их словам, артист в полном порядке.
Написать
2 июня 2021 15:15
В России спецвыпуск «Друзей» доступен для просмотра в «Амедиатеке» Также сервис добавит в свой каталог все десять сезонов популярного ситкома.
Написать
28 мая 2021 15:45
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Статьи о персоне
Спустя полгода после помолвки: Мэттью Перри расстался со своей невестой Молли Гурвиц Возлюбленная помогала актеру избавиться от вредных привычек и выйти из депрессии.
Написать
2 июня 2021 14:03
«Похожа на Монику»: звезда «Друзей» Мэттью Перри впервые показал свою невесту Фанаты оценили не только внешность девушки, но и одежду от ее жениха.
Написать
7 декабря 2020 14:35
«Лучшая женщина на планете»: звезда «Друзей» Мэттью Перри сделал предложение молодой невесте Мэттью Перри объявил о помолвке с Молли Гурвиц.
Написать
27 ноября 2020 11:10
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Связи
Джулия Робертс
Джулия Робертс Julia Roberts
были в отношениях с 1995 по 1996 гг
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