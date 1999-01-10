«Клан Сопрано» — многосерийное криминальное шоу, выходящее на канале HBO с 1999 по 2007 год. Действие разворачивается вокруг босса мафии из Нью-Джерси по имени Тони Сопрано. По ходу сюжета главный герой пытается удержать хрупкий баланс между своей не совсем легальной деятельностью и обычной семейной жизнью. В начале сериала у него также начинается паническая атака, из-за которой Сопрано начинает ходить на сеансы к психиатру. С самого начала трансляции в эфире шоу вызвало широкий резонанс среди зрителей, многие отмечали совершенно новый подход создателей к облику мафии в кинематографе.