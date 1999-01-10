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Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Постер к сериалу Клан Сопрано
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 9.2
Оцените
17 постеров
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 9.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Клан Сопрано
Клан Сопрано (1999 - 2007) The Sopranos 18+
Год выпуска 1999
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 86 часов 0 минут
О чем сериал

«Клан Сопрано» — многосерийное криминальное шоу, выходящее на канале HBO с 1999 по 2007 год. Действие разворачивается вокруг босса мафии из Нью-Джерси по имени Тони Сопрано. По ходу сюжета главный герой пытается удержать хрупкий баланс между своей не совсем легальной деятельностью и обычной семейной жизнью. В начале сериала у него также начинается паническая атака, из-за которой Сопрано начинает ходить на сеансы к психиатру. С самого начала трансляции в эфире шоу вызвало широкий резонанс среди зрителей, многие отмечали совершенно новый подход создателей к облику мафии в кинематографе.

Клан Сопрано - трейлер шестого сезона
Клан Сопрано
трейлер шестого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэвид Чейз
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стив Бушеми
Стив Бушеми Tony Blundetto
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини Tony Soprano
Винсент Пасторе Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero
Майкл Империоли
Майкл Империоли Christopher Moltisanti
Дреа де Маттео
Дреа де Маттео Adriana La Cerva
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Клан Сопрано - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1999, 13 эпизодов
 
Клан Сопрано - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2000, 13 эпизодов
 
Клан Сопрано - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2001, 13 эпизодов
 
Клан Сопрано - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2002, 13 эпизодов
 
Клан Сопрано - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2004, 13 эпизодов
 
Клан Сопрано - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2006, 21 эпизод
 
Новости о сериале
Дэвид Чейз не заинтересован в возобновлении «Клана Сопрано»
Дэвид Чейз не заинтересован в возобновлении «Клана Сопрано»
Звезда «Клана Сопрано» Лоррейн Бракко недовольна тем, как ее героиня доктор Мелфи покинула сериал
Звезда «Клана Сопрано» Лоррейн Бракко недовольна тем, как ее героиня доктор Мелфи покинула сериал
Создатель «Клана Сопрано» уточнил, что он не подтверждал смерть Тони в финале сериала
Создатель «Клана Сопрано» уточнил, что он не подтверждал смерть Тони в финале сериала
Слушать саундтрек сериала Клан Сопрано
Кадры из сериала
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