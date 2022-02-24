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Джеймс Спэйдер

James Spader
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер James Spader
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Дата рождения
7 февраля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Бостон, Массачусетс, США
Рост
178 см
Биография Джеймса Спэйдера

Джеймс Спэйдер родился 7 февраля 1960 года в Бостоне в семье учителей. У него есть две старшие сестры, воспитанию которых родители-педагоги уделяли много внимания. Позже в беседах с журналистами он часто шутил, что вырос при матриархате.

Мечты о карьере актера появились у Джеймса еще в юности, поэтому после школы он переехал в Нью-Йорк и поступил в театральную школу. Чтобы хватало на жизнь, в те годы Джеймс брался за любую работу. Он побывал и барменом, и грузчиком, и даже педагогом по йоге. Именно благодаря увлечению йогой на одном из занятий он встретил свою будущую жену.

Первый успех в кинематографе пришел к Джеймсу в 1981 году. Он исполнил роль брата героини Брук Шилдс в картине Дзеффирелли «Бесконечная любовь», где вместе с ним дебютировал Том Круз. Через четыре года Спэйдера пригласили на главную роль в ленте «Стенка на стенку», где ему довелось поработать с Робертом Дауни-младшим. Однако роль в драме Кирша не принесла Спэйдеру ожидаемого успеха. Зато образ вуайериста в драме «Секс, ложь и видео» Содерберга запомнился зрителям. За него Джеймс был удостоен приза в номинации «Лучшая мужская роль» в Каннах.

В 1987 году актер женился на декораторе Виктории Кил, с которой прожил 17 лет. В браке у пары появились двое сыновей. В 2000 году у Джеймса начался роман с Лесли Стефансон, а через восемь лет она родила ему сына, которого пара воспитывает вместе.

Интересные факты о Джеймсе Спэйдере
  • Джеймс был приятелем Джона Кеннеди-младшего: они учились в одной школе и иногда даже вместе ужинали в доме Жаклин Кеннеди в одном из элитных районов Нью-Йорка;
  • Спэйдер является большим фанатом творчества Боба Дилана;
  • Супруга актера Виктория Спэйдер работала декоратором на съемках картины «Секс, ложь и видео» в 1989 году;
  • У Спэйдера очень плохое зрение, при этом он не может носить линзы. По его словам, когда он вынужден сниматься без очков, он с трудом разбирает происходящее вокруг;
  • У Джеймса Спэйдера фотографическая память. Он способен один раз пробежаться глазами по сценарию, чтобы позже произнести свои реплики без единой ошибки. Исключением становятся случаи, когда визуально схожие слова оказываются в тексте близко друг к другу.
Фильмография Джеймса Спэйдера
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика 2015, США
7.0
Камень желаний
Камень желаний
комедия 2009, США / ОАЭ
5.0
Секретарша
Секретарша
комедия, мелодрама 2002, США
8.0
Наблюдатель
Наблюдатель
триллер, криминал 2000, США
7.0
Новогодняя история
Новогодняя история
комедия, фэнтези 1998, США
5.0
Дрифтвуд
Дрифтвуд
триллер 1997, Великобритания / Ирландия
5.0
Интенсивная терапия
Интенсивная терапия
комедия, драма 1997, США / Австралия
5.0
Шантаж
Шантаж
криминал, драма 1997, США
6.0
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Фотографии Джеймса Спэйдера Все фотографии
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10 июля 2020 16:25
Сериал «Черный список» с Джеймсом Спэйдером продлили на восьмой сезон И вряд ли он будет последним.
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25 февраля 2020 10:09
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