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Дэвид Морс
Дэвид Морс
David Morse
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Дэвид Морс
David Morse
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Дата рождения
11 октября 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Беверли, Массачусетс, США
Рост
193 см
Биография Дэвида Морса
Родился 11 октября 1953 года. Беверли, Массачусетс, США.
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Фильмография Дэвида Морса
Виртуоз
боевик, триллер
2021, США
4.0
МакКаник
криминал, детектив, триллер, драма
2013, США
4.0
Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма
2012, США / Мальта
7.0
Сумасшедшая езда
триллер, боевик
2011, США
7.0
Мать и дитя
драма
2009, США / Испания
7.0
Пассажиры
драма, ужасы, триллер
2008, США
7.0
Повелитель бури
триллер, боевик, военный
2008, США
7.0
Паранойя
триллер
2007, США
7.0
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