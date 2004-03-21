История разворачивается во второй половине XIX века в самый разгар золотой лихорадки. Недавно возникший городок под названием Дэдвуд полон преступников. Криминальная деятельность так прочно вошла в повседневность жителей, что мало кто обращает на это внимание. Даже танцы девочек в традиционном баре вызывают больший ажиотаж, чем какое-нибудь убийство. Эл Сверенджен является владельцем местного салуна, а также неофициальным лидером города. Вскоре в поселение приезжают два друга, в надежде открыть здесь свою лавку.