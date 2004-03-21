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Постер к сериалу Дэдвуд
Постер к сериалу Дэдвуд
Постер к сериалу Дэдвуд
Рейтинги
9.2 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
3 постера
Рейтинги
9.2 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Дэдвуд
Дэдвуд (2004 - 2006) Deadwood 18+
Год выпуска 2004
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал HBO
Продолжительность 31 час 12 минут
О чем сериал

История разворачивается во второй половине XIX века в самый разгар золотой лихорадки. Недавно возникший городок под названием Дэдвуд полон преступников. Криминальная деятельность так прочно вошла в повседневность жителей, что мало кто обращает на это внимание. Даже танцы девочек в традиционном баре вызывают больший ажиотаж, чем какое-нибудь убийство. Эл Сверенджен является владельцем местного салуна, а также неофициальным лидером города. Вскоре в поселение приезжают два друга, в надежде открыть здесь свою лавку.

Дэдвуд - трейлер третьего сезона
Дэдвуд
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэвид Милч
Дэвид Милч
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант Seth Bullock
Джон Хоукс
Джон Хоукс Sol Star
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн Al Swearengen
Анна Ганн
Анна Ганн Martha Bullock
Ким Диккенс
Ким Диккенс Joanie Stubbs
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дэдвуд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 12 эпизодов
 
Дэдвуд - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 12 эпизодов
 
Дэдвуд - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2006, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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