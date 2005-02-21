«Аватар: Легенда об Аанге» — мультипликационный сериал, выходящий на американском телеканале Nickelodeon. Действие шоу происходит в вымышленной вселенной, где некоторые люди наделены уникальными способностями управлять природными стихиями, в том числе землей и воздухом. Главный герой — подросток по имени Аанг — вместе с друзьями пытается побороть печально известного хозяина огня. Только таким образом они смогут завершить столетнюю войну, охватившую большую часть их мира. По ходу развития сюжета герои становятся ближе и превращаются в настоящих друзей.