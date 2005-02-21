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Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
Рейтинги
9.0 Рейтинг IMDb: 9.3
Оцените
11 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
9.0 Рейтинг IMDb: 9.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Аватар: Легенда об Аанге
Аватар: Легенда об Аанге (2005 - 2008) Avatar: The Last Airbender 6+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность 30 часов 30 минут
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О чем сериал

«Аватар: Легенда об Аанге» — мультипликационный сериал, выходящий на американском телеканале Nickelodeon. Действие шоу происходит в вымышленной вселенной, где некоторые люди наделены уникальными способностями управлять природными стихиями, в том числе землей и воздухом. Главный герой — подросток по имени Аанг — вместе с друзьями пытается побороть печально известного хозяина огня. Только таким образом они смогут завершить столетнюю войну, охватившую большую часть их мира. По ходу развития сюжета герои становятся ближе и превращаются в настоящих друзей.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Bryan Konietzko
Michael Dante DiMartino
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэй Уитман
Мэй Уитман Katara
Мако Iroh
Данте Баско
Данте Баско Zuko
Зак Тайлер Aang
Оливия Хэк Ty Lee
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Аватар: Легенда об Аанге - Книга 1: Вода / Book One: Water Книга 1: Вода / Book One: Water
2005, 20 эпизодов
 
Аватар: Легенда об Аанге - Книга 2: Земля / Book Two: Earth Книга 2: Земля / Book Two: Earth
2006, 20 эпизодов
 
Аватар: Легенда об Аанге - Книга 3: Огонь / Book Three: Fire Книга 3: Огонь / Book Three: Fire
2007, 21 эпизод
 
Новости о сериале
Стало известно, кто сыграет дядю Айро, Гиацо и командующего Джао в игровом сериале «Аватар: Легенда об Аанге»
Стало известно, кто сыграет дядю Айро, Гиацо и командующего Джао в игровом сериале «Аватар: Легенда об Аанге»
Не хуже оригинала: 7 отличных ремейков от Netflix
Не хуже оригинала: 7 отличных ремейков от Netflix
Кадры из сериала
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