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Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Lorraine Bracco
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Лоррейн Бракко
Lorraine Bracco
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Дата рождения
2 октября 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Бруклин, США
Биография Лоррейн Бракко
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Фильмография Лоррейн Бракко
Мафия: Смертельная игра
криминал, триллер
2021, США
7.0
Любовь и предательство
драма, мелодрама
2010, США
3.0
Дневник баскетболиста
биография, спорт, драма
1995, США
7.0
Планер
драма
1992, США
7.0
Знахарь
мелодрама, приключения
1992, США
5.0
Подмена
комедия, сказка
1991, США
5.0
Команда мечты
комедия
1989, США
7.0
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Звезда «Клана Сопрано» Лоррейн Бракко недовольна тем, как ее героиня доктор Мелфи покинула сериал
Она считает, что с персонажем обошлись несправедливо.
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29 ноября 2021 16:15
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