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Америка Феррера

America Ferrera
Америка Феррера
Америка Феррера America Ferrera
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Дата рождения
18 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Америка Феррера

Родилась 18 апреля, 1984 года. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.

Фильмография Америка Феррера
Барби
Барби
комедия, драма 2023, США
0.0
Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.0
Специальные корреспонденты
Специальные корреспонденты
комедия 2016, США
5.0
Чавес
Чавес
2014, США
6.0
Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
анимация, комедия, приключения, семейный, фэнтези 2014, США
6.0
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
7.0
Это катастрофа
Это катастрофа
комедия 2012, США
6.0
Патруль
Патруль
детектив, драма, триллер, криминал 2012, США
7.0
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Вышел новый трейлер драмы «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй В сериале расскажут о крахе офисной империи WeWork.
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25 февраля 2022 10:39
Америка Феррера сыграет с Марго Робби и Райаном Гослингом в фильме «Барби» Постановкой ленты займется режиссер «Леди Берд» Грета Гервиг.
Написать
10 февраля 2022 13:11
Америка Феррера сыграет с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в мини-сериале о крахе стартапа WeWork За проект отвечают Apple TV+ и создатели комедии «Эта дурацкая любовь».
Написать
22 июля 2021 14:59
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