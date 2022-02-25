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Америка Феррера
Америка Феррера
America Ferrera
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Америка Феррера
America Ferrera
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Дата рождения
18 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Америка Феррера
Родилась 18 апреля, 1984 года. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
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Фильмография Америка Феррера
Барби
комедия, драма
2023, США
0.0
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.0
Специальные корреспонденты
комедия
2016, США
5.0
Чавес
2014, США
6.0
Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
анимация, комедия, приключения, семейный, фэнтези
2014, США
6.0
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
7.0
Это катастрофа
комедия
2012, США
6.0
Патруль
детектив, драма, триллер, криминал
2012, США
7.0
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Вышел новый трейлер драмы «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй
В сериале расскажут о крахе офисной империи WeWork.
Написать
25 февраля 2022 10:39
Америка Феррера сыграет с Марго Робби и Райаном Гослингом в фильме «Барби»
Постановкой ленты займется режиссер «Леди Берд» Грета Гервиг.
Написать
10 февраля 2022 13:11
Америка Феррера сыграет с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в мини-сериале о крахе стартапа WeWork
За проект отвечают Apple TV+ и создатели комедии «Эта дурацкая любовь».
Написать
22 июля 2021 14:59
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