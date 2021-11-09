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Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
James Gandolfini
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Джеймс Гандольфини
James Gandolfini
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Дата рождения
18 сентября 1961
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
19 июня 2013
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джеймс Гандольфини
Родился 18 сентября 1961 года. Вэствуд, США.
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Фильмография Джеймс Гандольфини
Общак
криминал, драма
2014, США
7.0
Довольно слов
комедия
2013, США
7.0
Невероятный Берт Уандерстоун
комедия
2013, США
6.0
Виолет и Дейзи
драма, криминал
2013, США
6.0
Побег с планеты Земля
фантастика, семейный, анимация, комедия, приключения
2013, США / Канада
6.0
Не исчезай
драма
2012, США
6.0
Ограбление казино
криминал, триллер
2012, США
6.0
Жутко громко и запредельно близко
драма
2012, США
6.0
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Создатель «Клана Сопрано» уточнил, что он не подтверждал смерть Тони в финале сериала
Ранее его комментарии истолковали неверно.
Написать
9 ноября 2021 15:33
Создатель «Клана Сопрано» Дэвид Чейз рассказал, что случилось с Тони в финале сериала
Ответ на волнующий вопрос сделан спустя четырнадцать лет после завершения шоу.
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3 ноября 2021 15:58
Майкл Гандольфини готов вновь сыграть Тони Сопрано, но задерживаться в этой роли актер не намерен
Он не заинтересован в том, чтобы играть 30-летнего персонажа.
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29 сентября 2021 12:47
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