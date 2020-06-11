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Маси Ока
Маси Ока
Masi Oka
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Маси Ока
Masi Oka
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Дата рождения
27 декабря 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Маси Ока
Родился 27 декабря 1974 года. Токио, Япония.
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Фильмография Маси Ока
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
7.0
Тетрадь смерти
триллер
2017, США
4.0
Напряги извилины
комедия, боевик
2008, США
7.0
Напряги извилины. Брюс и Ллойд: Без тормозов
боевик, комедия, мелодрама
2008, США
4.0
Шары ярости
боевик, спорт, комедия, криминал
2007, США
6.0
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11 июня 2020 14:58
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