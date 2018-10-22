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Джейми Прессли
Джейми Прессли
Jaime Pressly
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Джейми Прессли
Jaime Pressly
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Дата рождения
30 июля 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Кинстон, Северная Каролина, США
Рост
164 см
Биография Джейми Прессли
Родилась 30 июля 1977 года. Кинстон, Северная Каролина, США.
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Фильмография Джейми Прессли
Раз нашла - беру себе
ужасы, мистика, триллер
2014, США
4.0
Большое приключение на воздушном шаре
семейный
2012, США
2.0
Люблю тебя, чувак
комедия
2009, США
7.0
Хортон
семейный, анимация, приключения
2008, США
7.0
Д.О.А.
боевик, приключения
2006, США / Германия / Великобритания
7.0
Крутящий момент
боевик
2004, США / Австралия
6.0
Недетское кино
комедия
2001, США
5.0
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Фото: 12 актеров, которые так похожи, что могли бы сыграть друг друга в кино
Голливуд собрал в своих стенах самых талантливых, красивых и интересных людей мира. Это бесспорно. Однако, если начать присматриваться к некоторым актерам, то становится ясно, что нередко типаж… повторяется. Мы составили список знаменитостей, которые настолько похожи, что могли бы подменять друг друга на съемках – и никто бы не заметил.
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22 октября 2018 00:10
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