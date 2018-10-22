Фото: 12 актеров, которые так похожи, что могли бы сыграть друг друга в кино

Голливуд собрал в своих стенах самых талантливых, красивых и интересных людей мира. Это бесспорно. Однако, если начать присматриваться к некоторым актерам, то становится ясно, что нередко типаж… повторяется. Мы составили список знаменитостей, которые настолько похожи, что могли бы подменять друг друга на съемках – и никто бы не заметил.