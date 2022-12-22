«Мира»: Рецензия Киноафиши

«Наконец-то это случилось!» — написали все в 2017 году, когда в Чертаново приземлился инопланетный космический корабль. «Наконец-то это случилось», — повторяю я сейчас, когда на Владивосток несется метеоритный дождь. Наконец-то российские кинематографисты преодолевают свой страх делать фантастику и представляют на зрительский суд еще одно стоящее просмотра на большом экране кино — «Мира».

«Мира» — название космической станции, на которой вот уже несколько лет живет и работает космонавт Арабов. Он бортинженер, поэтому у него лучше всех налажена связь с искусственным интеллектом Мирой. С ее помощью он в прямом смысле приглядывает за дочерью-подростком Лерой, которая живет с мамой, отчимом и сводным братишкой во Владивостоке. А что Лера? Замкнутая, обиженная на жизнь за свои психологические и физические травмы, обожает и одновременно ненавидит отца, который был ее кумиром, а потом бросил ее ради космоса. Но вот сейчас на Тихоокеанский регион несется метеоритный дождь, и этим двоим придется поговорить в перерывах между взаимными попытками спасти свою жизнь: на орбите и на Земле.

«Мира» — это стопроцентная фантастическая драма. Типичных элементов аттракциона, как легко было бы их представить в любом другом фильме-катастрофе, тут не так много. Режиссер Дмитрий Киселев решил не смаковать сцены с разрушениями и обрушениями. Он даже один важный взрыв покажет исключительно через ударную волну, которая донесется до героини. Потому что в этом фильме важнее именно человеческая реакция на происходящее и попытка космонавта Арабова удержать ту самую пресловутую пуповину, которую принято ассоциировать со связью космонавта с Землей и изображать через хрупкий трос, контролирующий выход в открытый космос.

Мира

Я написала «не так много», но это не значит, что их нет. В первую очередь «Миру» хочется хвалить за космические сцены. Дмитрий Киселев уже бывал в этом безвоздушном пространстве, снимая фильм «Время первых», кстати, в том же 2017 году, когда случилось «Притяжение». Но поскольку тогда он пытался рассказать художественную биографию по-честному, с изображением космоса в ленте были проблемы. «Мира» — это его искупление. Отрисовка станции на орбите вышла настолько четкой, фотографичной и достоверной, что хочется заподозрить кинокомпанию «Марс Медиа Энтертеймент» в сотрудничестве с Роскосмосом. При этом режиссер сэкономил на эффектных пролетах Арабова через всю станцию — и выиграл. Лучше построить и дорисовать две-три убедительные декорации, чем ради технических упражнений пытаться изобразить целую станцию не только снаружи, но и изнутри. И поскольку увиденное в этом кинокосмосе действительно производит хорошее впечатление, то воспринимать чуть менее отшлифованные изображения земных разрушений становится легче. Тем более, повторюсь, в этом фильме самое главное — драматическая составляющая. Она сшита по знакомому и понятному лекалу, но разыграна эмоционально честно, поэтому оказывается способной расшевелить даже скептически настроенных критиков.

Если вы где-то прочитали, что «Мира» — это сплав «Притяжения» с «Интерстелларом», и вам это понравилось, придется разочаровать: это совсем не так. Инопланетян тут нет, народных восстаний тоже, а сложные истории о взаимоотношениях отца и дочери снимали и до Кристофера Нолана. Да, и по другим планетам тут тоже никто не путешествует. Поэтому надуманное кем-то сравнение может лишь помешать просмотру.

Мира

Выяснять отношения тут будут герои Вероники Устимовой (которая соблазняла Евгения Цыганова в фильме «Одесса») и Анатолия Белого. И если девушка отвечает за подлинный хаос чувств и раздрай в душе, то Белый — за бесконечный оптимизм и обаяние даже в самой отчаянной ситуации. Вместо двух хладнокровных героев, потенциальных ролевых моделей, актерский «дуэт на дистанции» показывает реальных людей в нереальной ситуации. И хотя количество слез, истерик и криков «Я не могу!» в какой-то момент начинает раздражать, эту реакцию легко остановить простым вопросом: «А ты бы что, в Дуэйна Джонсона превратился в такой ситуации?» А «легкость» персонажа Белого и его бравада довольно быстро находят логичное объяснение в прошлом, которое небольшими флешбэками, а не занудными пересказами зрителям обязательно раскроют. Да и в целом после просмотра «Миры» хочется говорить об одной из лучших ролей этого актера.

Кстати, при том, что главная героиня еще должна публике запомниться и примелькаться, с узнаванием остальных персонажей проблем не будет вообще. Это очень звездное кино. Что говорить, если в эпизодической роли спасателя выступил Антон Богданов? Космический корабль населяют Игорь Хрипунов, Кирилл Зайцев. С земли ими руководит Андрей Смоляков. А родителей Леры играют Дарья Мороз и Максим Лагашкин (не подлец, если что). Создатели нашли даже место для комической составляющей. Правда, перегнули в ней, ну да ладно. Татьяна Догилева и Владимир Симонов ненадолго отвлекут зрителей от действительно трогательной и предельно натянутой драмы. Ведь если что-то пойдет не так, а эти двое, отец и дочь, не успеют устранить свой конфликт, зачем тогда это все?

Мира

Отдельно стоит написать про друга главной героини. Неунывающего балагура и романтика Мишу сыграл Евгений Егоров. Кроме нормально прописанных шуток ему выдали бионическую руку, которая позволяет ему и выступить героем в нескольких эпизодах, и одновременно эмоционально подключиться к Лере, чьего внимания он так старательно добивается.

Конечно, «Мира» не перенасыщена сложными диалогами и монологами. Да и, признаться, они были бы лишними в этой истории, где все вот-вот рухнет и счет идет на секунды. Лента в первую очередь, как осколок метеорита, бьет зрителей по самому слабому — по чувствам. Ведь эта фантастическая история — не более чем метафора вполне реальной хрупкости семьи, особенно в современном мире, стабильность которого была нарушена еще карантинным годом.

Мира

Но есть у этого фильма и еще одна малоприметная функция. «Мира» — это не только название станции. Это название реально существующей двойной звезды, где большая оберегает маленькую, а маленькая является источником энергии для большой. Так и большое, но все же одиночное кино «Мира» вполне может напитать огромное количество кинотеатров по стране, которые грозят закрыться, зрителями. И если так случится, это кино точно станет еще больше, чем оно уже есть.