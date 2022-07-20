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О фильме
Облако непонятного присхождения сильно портит жизнь владельцам небольшого ранчо.
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Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
20 июля 2022
Возраст
16+
Прокатчик
UPI
Режиссер
Джордан Пил
В ролях
Стивен Ян
Дэниэл Калуя
Кеке Палмер
Терри Нотари
Майкл Уинкотт
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Самый амбициозный проект Джордана Пила: в сети появились первые отзывы о фильме «Нет»
Большинство критиков в восторге.
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19 июля 2022 14:47
Инопланетное облако атакует ранчо в финальном трейлере фантастического хоррора «Нет»
В свежем ролике наконец обрисовали сюжет.
Написать
9 июня 2022 15:13
Вышел первый трейлер хоррора «Нет» от режиссера «Мы» и «Прочь» Джордана Пила
Зловещее облако будет терроризировать жителей небольшого ранчо.
Написать
14 февраля 2022 10:26
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