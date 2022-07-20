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2022 / США
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О фильме

Облако непонятного присхождения сильно портит жизнь владельцам небольшого ранчо.

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Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 20 июля 2022
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джордан Пил
Джордан Пил
В ролях
Стивен Ян
Стивен Ян
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя
Кеке Палмер
Кеке Палмер
Терри Нотари
Терри Нотари
Майкл Уинкотт
Майкл Уинкотт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нет 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Самый амбициозный проект Джордана Пила: в сети появились первые отзывы о фильме «Нет» Большинство критиков в восторге.
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19 июля 2022 14:47
Инопланетное облако атакует ранчо в финальном трейлере фантастического хоррора «Нет» В свежем ролике наконец обрисовали сюжет.
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9 июня 2022 15:13
Вышел первый трейлер хоррора «Нет» от режиссера «Мы» и «Прочь» Джордана Пила Зловещее облако будет терроризировать жителей небольшого ранчо.
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14 февраля 2022 10:26
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