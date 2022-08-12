«Вышка»: Рецензия Киноафиши

Если вы скучали по фильмам-аттракционам, то режиссер Скотт Манн – ваш новый лучший друг на ближайший уик-энд. Если полистать его фильмографию, станет ясно, что он в принципе любит снимать про нечто с элементами экстрима. И раз уж скорость он отработал, целый стадион заложников спас, кровавый турнир провел, а с цунами ему только предстоит столкнуться, где-то должна была прорезаться какая-нибудь высота. Точнее, «Вышка».

Синопсис прост. Две подруги и один муж вместе занимались скалолазанием. Но вот муж сорвался, погиб, одна ушла в запой, другая в экстрим. Через год они встречаются, чтобы вспомнить былое и преодолеть логично образовавшийся страх высоты у Бекки. Выбор пал на вышку Б67 в Калифорнии. И дальше ничего, кроме того, что на высоте 600 метров у девушек сломалась ржавая лестница, написать нельзя. Шаг вправо, шаг влево – падение в спойлер с огромной высоты.

Подкупающая честность «Вышки» и ее создателей в том, что они сразу заявляют: и в пресс-релизе, и в трейлере, и в первых кадрах фильма – это кинотеатральный, масштабный, головокружительный в прямом смысле аттракцион (простите снова за это слово), основной целью которого было исследовать пределы человеческого страха и закинуть зрителей на высоту 600 метров, где, даже если у вас нет акрофобии, она с большой вероятностью появится. Создатели увлечены своей идеей, передают ее в руки двух отчаянных девчонок, канонически разных, а они уже заражают своим азартом и страхом публику.

Вышка

Поэтому, например, сравнивать по драматической наполненности «Вышку» с «Прогулкой» Земекиса просто нет смысла. Это картины, в которые авторы залезали с совершенно разными целями. Но можно оценить (и невольно это происходит само собой) масштаб демонстрируемой высоты и качество этой демонстрации. И надо заметить, «Вышка» ничуть не уступает. Но она предлагает другой уровень опасности. Филипп Пети мог рухнуть с огромной высоты в центре города на глазах у тысячной толпы. Бекки и Хантер застряли посреди пустыни, и их компания – парочка грифов. А для тех, кто не знает, как себя ведут эти птицы, заботливый режиссер покажет, что они сделали с теленком недалеко от роковой башни. Окидывать взглядом дома или окидывать бескрайнюю Калифорнию, идти с конечной целью или ради крутой фотки висеть на одной руке на краю – безумство персонажей «высоточных» картин удивляет одинаково везде. Но с точки зрения создания эффекта триллера Скотт Манн справился лучше.

Разумеется, покопаться в себе и своих отношениях с близкими герои тоже успеют. Чем еще заняться, сидя на вышке в ожидании помощи или чуда? Но эта драма не будет превалировать над экшеном, ради которого история и затевалась. И каждый раз после важного диалога о том, кто кому друг, оператор не забудет посмотреть камерой куда-то вниз, чтобы понять, что все эти проблемы остались на земле. Экстремальные условия нужны именно для того, чтобы показать мелочность этих проблем, на которых в обычной жизни мы зацикливаемся, потому что больше просто нечего делать.

Вышка

Разыграть этот высокий триллер взялись Грэйс Фултон и Вирджиния Гарднер. Субтильная брюнетка и блондинка «кровь с молоком» – та, кто ушла в себя от горя, и та, кто бежит во внешний яркий мир от проблем. Такой контраст может показаться буквальным. С другой стороны, героиням постоянно приходится сражаться за внимание зрителей, которые то и дело норовят осмотреть вышку, ее окрестности, оценить перспективу спасения и вспомнить законы физики природы и человеческого тела, которые действуют на высоте 600 метров. И их максимальная контрастность приходит к ним на помощь.

Отдельным подарком для зрителей станет неоднократное появление в кадре Джеффри Дин Моргана. Актер пришел на площадку по дружбе с Манном, и видно, что эта дружба искренняя. Ведь каждый эпизод Морган отыгрывает с полной эмоциональной отдачей. После «Вышки» многим захочется, чтобы у них был такой папа.

Вышка

Ну и правдоподобность, куда без нее. Графики в этом фильме куда меньше, чем можно было ожидать. Верхняя часть вышки была отстроена над реальным каньоном. Нижняя, как и положено, в пустыне. И главное, что над воссозданием трудились те же архитекторы, которые когда-то возвели это реальное высотное чудище. Конечно, эту информацию перед просмотром знать не обязательно, чтобы испытать и головокружение, и страх, перемешанный с восторгом. Но с ней эта история впечатляет еще больше. Ведь становится понятно, если эти «Вышки» кто-то строит и не сносит, значит, это кому-то нужно.