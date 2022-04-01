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Morbius

Морбиус, 2022

2022 / США
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Джаред Лето в роли вампира в супергеройском блокбастере Marvel
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Морбиус» — новая глава киновселенной Sony по мотивам комиксов Marvel. Поклонники первых двух частей «Венома» познакомятся с еще одним культовым противником Человека-паука, компанию которому составит Эдриан Тумс, известным под псевдонимом Стервятник.

Идеальный вариант для похода в кинотеатр. Динамичный экшен не даст заскучать ни на минуту, а спецэффекты порадуют каждого, кто соскучился по большому голливудскому кино.

Очередная яркая роль Джареда Лето, прославившегося благодаря фильмам «Далласский клуб покупателей», «Реквием по мечте» и «Господин Никто». Ранее оскароносного актера также можно было встретить в киновселенной DC Comics, где он воплотил образ злодея Джокера.

Крепкая режиссура от Даниэля Эспиносы, в 2017 году поставившего для Sony научно-фантастический триллер «Живое». В «Морбиусе» ему удалось создать нехарактерную для современных кинокомиксов мрачную атмосферу, граничащую с жанром ужасов.

Кинофильм «Морбиус» — один из главных релизов 2022 года, которого зрителям пришлось ждать свыше десяти лет. Работа над проектом неоднократно откладывалась, а когда фильм был снят, пандемия обернулась бесчисленными переносами. Однако это лишь подогрело интерес публики.

Мэтт Смит, неоднократно отказывавшийся от ролей в супергеройском кино, взялся работать над «Морбиусом» из-за участия режиссера Даниэля Эспиносы и уверений коллеги по «Доктору Кто» Карен Гиллан, известной по роли Небулы во франшизе о Мстителях.

По слухам, Джареду Лето пророчили роль другого известного вампира — Лестата в несостоявшемся ремейке «Интервью с вампиром» Джоша Буна.

«Морбиус» — один из связующих элементов между киновселенной Marvel и вселенной Человека-паука Sony.

Фильм находился в разработке больше десяти лет, прежде чем в феврале 2019 года начались его съемки.

В конце 90-х годов существовала вероятность того,  что Морбиус получит сольный фильм значительно раньше, о чем говорит удаленная из финала «Блейда» сцена, в которой появляется Морбиус.

В одном из интервью Джаред Лето рассказал, что всегда интересовался вампирской тематикой. В детстве он читал книги из серии «Вампирские хроники» Энн Райс, ставшие широко известными благодаря фильму «Интервью с вампиром» 1994 года, а также пересматривал фильм «Голод» (1983). Особенно ему нравилась роль Гари Олдмана в «Дракуле» (1992) Фрэнсиса Форда Копполы. 

Граффити, которое можно заметить в трейлере «Морбиуса», — это скрин из игры Spider-man для Play Station 4, в которой костюм героя идентичен костюму Тоби Магуайра из трилогии Сэма Рэйми.

Все сцены, действие которых происходит на улицах Нью-Йорка, на самом деле были сняты в Манчестере в Англии. Для этого съемочной команде пришлось заменить все номера машин, дорожные знаки и прочее, чтобы улица была похожа на нью-йоркскую.

Режиссер Даниэль Эспиноса также снял фильм «Живое» (2017), который из-за слухов долгое время считали приквелом «Венома».

Режиссер «Голоса улиц» (2015) и «Людей в черном: Интернэшнл» (2019) Ф. Гэри Грей отказался от предложенного ему режиссерского кресла «Морбиуса».

Какая продолжительность фильма?

Фильм длится ровно 1 час 48 минут.

Когда выйдет фильм?

Премьера была перенесена на 1 апреля 2022 года

Какой возрастной рейтинг у фильма?

16+

Кто режиссер фильма?

Режиссером фильма выступил Даниэль Эспиноса

Кто исполнил главную роль?

В главной роли в фильме снялся Джаред Лето

Пытаясь найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови, которым страдает и сам, Морбиус решается на отчаянный шаг. То, что в начале кажется настоящим прорывом в лечении, рискует оказаться страшнее самой болезни. Останется ли Морбиус на стороне добра или всё же не сможет противостоять своей загадочной темной сущности?

мало голосов Оцените
5 голосов
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Даниэль Эспиноса
Даниэль Эспиноса
В ролях
Джаред Лето
Джаред Лето
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Адриа Архона
Адриа Архона
Мэтт Смит
Мэтт Смит
Тайриз Гибсон
Тайриз Гибсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Морбиус 6 постеров
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Лорд
12:00 от 2000 ₽ 14:10 от 300 ₽ 17:10 от 2500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:10 от 2500 ₽ 19:30 от 500 ₽
Параглаз
21:50 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Салават Сайфуллин 3 ноября 2021, 00:11
Очень рад что вышёл новый трелейр Морбиуса жду не дождусь пойти
Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:35
Очень классный фильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!!
Отзывы Написать
5 голосов
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«Морбиус» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
12:00 от 2000 ₽ 14:10 от 300 ₽ 17:10 от 2500 ₽ 18:00 от 500 ₽ 19:10 от 2500 ₽ 19:30 от 500 ₽ 21:10 от 2500 ₽
Параглаз г. Москва, ЖК Бутово-Парк, 8, корп.1, пом. 13 к.1
2D
21:50 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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