Морбиус, 2022

Мэтт Смит, неоднократно отказывавшийся от ролей в супергеройском кино, взялся работать над «Морбиусом» из-за участия режиссера Даниэля Эспиносы и уверений коллеги по «Доктору Кто» Карен Гиллан, известной по роли Небулы во франшизе о Мстителях.

По слухам, Джареду Лето пророчили роль другого известного вампира — Лестата в несостоявшемся ремейке «Интервью с вампиром» Джоша Буна.

«Морбиус» — один из связующих элементов между киновселенной Marvel и вселенной Человека-паука Sony.

Фильм находился в разработке больше десяти лет, прежде чем в феврале 2019 года начались его съемки.

В конце 90-х годов существовала вероятность того, что Морбиус получит сольный фильм значительно раньше, о чем говорит удаленная из финала «Блейда» сцена, в которой появляется Морбиус.

В одном из интервью Джаред Лето рассказал, что всегда интересовался вампирской тематикой. В детстве он читал книги из серии «Вампирские хроники» Энн Райс, ставшие широко известными благодаря фильму «Интервью с вампиром» 1994 года, а также пересматривал фильм «Голод» (1983). Особенно ему нравилась роль Гари Олдмана в «Дракуле» (1992) Фрэнсиса Форда Копполы.

Граффити, которое можно заметить в трейлере «Морбиуса», — это скрин из игры Spider-man для Play Station 4, в которой костюм героя идентичен костюму Тоби Магуайра из трилогии Сэма Рэйми.

Все сцены, действие которых происходит на улицах Нью-Йорка, на самом деле были сняты в Манчестере в Англии. Для этого съемочной команде пришлось заменить все номера машин, дорожные знаки и прочее, чтобы улица была похожа на нью-йоркскую.

Режиссер Даниэль Эспиноса также снял фильм «Живое» (2017), который из-за слухов долгое время считали приквелом «Венома».

Режиссер «Голоса улиц» (2015) и «Людей в черном: Интернэшнл» (2019) Ф. Гэри Грей отказался от предложенного ему режиссерского кресла «Морбиуса».