Морбиус, 2022

«Морбиус» — новая глава киновселенной Sony по мотивам комиксов Marvel. Поклонники первых двух частей «Венома» познакомятся с еще одним культовым противником Человека-паука, компанию которому составит Эдриан Тумс, известным под псевдонимом Стервятник.
Идеальный вариант для похода в кинотеатр. Динамичный экшен не даст заскучать ни на минуту, а спецэффекты порадуют каждого, кто соскучился по большому голливудскому кино.
Очередная яркая роль Джареда Лето, прославившегося благодаря фильмам «Далласский клуб покупателей», «Реквием по мечте» и «Господин Никто». Ранее оскароносного актера также можно было встретить в киновселенной DC Comics, где он воплотил образ злодея Джокера.
Крепкая режиссура от Даниэля Эспиносы, в 2017 году поставившего для Sony научно-фантастический триллер «Живое». В «Морбиусе» ему удалось создать нехарактерную для современных кинокомиксов мрачную атмосферу, граничащую с жанром ужасов.
Кинофильм «Морбиус» — один из главных релизов 2022 года, которого зрителям пришлось ждать свыше десяти лет. Работа над проектом неоднократно откладывалась, а когда фильм был снят, пандемия обернулась бесчисленными переносами. Однако это лишь подогрело интерес публики.
Мэтт Смит, неоднократно отказывавшийся от ролей в супергеройском кино, взялся работать над «Морбиусом» из-за участия режиссера Даниэля Эспиносы и уверений коллеги по «Доктору Кто» Карен Гиллан, известной по роли Небулы во франшизе о Мстителях.
По слухам, Джареду Лето пророчили роль другого известного вампира — Лестата в несостоявшемся ремейке «Интервью с вампиром» Джоша Буна.
«Морбиус» — один из связующих элементов между киновселенной Marvel и вселенной Человека-паука Sony.
Фильм находился в разработке больше десяти лет, прежде чем в феврале 2019 года начались его съемки.
В конце 90-х годов существовала вероятность того, что Морбиус получит сольный фильм значительно раньше, о чем говорит удаленная из финала «Блейда» сцена, в которой появляется Морбиус.
В одном из интервью Джаред Лето рассказал, что всегда интересовался вампирской тематикой. В детстве он читал книги из серии «Вампирские хроники» Энн Райс, ставшие широко известными благодаря фильму «Интервью с вампиром» 1994 года, а также пересматривал фильм «Голод» (1983). Особенно ему нравилась роль Гари Олдмана в «Дракуле» (1992) Фрэнсиса Форда Копполы.
Граффити, которое можно заметить в трейлере «Морбиуса», — это скрин из игры Spider-man для Play Station 4, в которой костюм героя идентичен костюму Тоби Магуайра из трилогии Сэма Рэйми.
Все сцены, действие которых происходит на улицах Нью-Йорка, на самом деле были сняты в Манчестере в Англии. Для этого съемочной команде пришлось заменить все номера машин, дорожные знаки и прочее, чтобы улица была похожа на нью-йоркскую.
Режиссер Даниэль Эспиноса также снял фильм «Живое» (2017), который из-за слухов долгое время считали приквелом «Венома».
Режиссер «Голоса улиц» (2015) и «Людей в черном: Интернэшнл» (2019) Ф. Гэри Грей отказался от предложенного ему режиссерского кресла «Морбиуса».
Какая продолжительность фильма?
Фильм длится ровно 1 час 48 минут.
Когда выйдет фильм?
Премьера была перенесена на 1 апреля 2022 года
Какой возрастной рейтинг у фильма?
16+
Кто режиссер фильма?
Режиссером фильма выступил Даниэль Эспиноса
Кто исполнил главную роль?
В главной роли в фильме снялся Джаред Лето
Пытаясь найти лекарство от редкого смертельного заболевания крови, которым страдает и сам, Морбиус решается на отчаянный шаг. То, что в начале кажется настоящим прорывом в лечении, рискует оказаться страшнее самой болезни. Останется ли Морбиус на стороне добра или всё же не сможет противостоять своей загадочной темной сущности?