Всё везде и сразу
– Представьте, что существуют альтернативные варианты нашей реальности, где вы — совершенно другой человек. В этом лично убеждается Эвелин, получив доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь Эвелин может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом — своими налогами.
Фанатам сериала "Сваты" противопоказано
История простая как мир. Обычного человека полностью поглощает повседневная рутина, которая мало того, что не даёт поднять ему голову чтобы посмотреть на свои мечты и стремления, так ещё и заставляет отворачиваться от своих любимых и близких.
Надо делать, потому что надо. Лучший девиз для героини этого фильма.
Повседневность полностью поглощает её, заставляет отказаться не только от своего счастья, но даже забыть о его существовании. Стать полным нулём. Той версией себя, которая приняла все решения абсолютно неправильно.
Очень душевный фильм, хоть и переполненный абсурдом. Есть сцены, на которых зрители покидали зал (битва на чл... ну назовем их нунчаками + битва с торчащими из людей наградами лучшего налогового инспектора) думаю были сделаны специально :)
В фильме много простых и понятных мыслей.
Сцена с камнями прекрасна.
Визуальный стиль фильма - сплошное удовольствие.
Сцены с выдергиванием сознания по разным реальностям сильно напомнили серию про поезд и шедевра Рик и Морти (приятная душевная отсылка).
В общем очень хорошее впечатление от картины. Было приятно посмотреть именно этот фильм именно сейчас.
Лучшее на что ходил за последние годы!
Настоящий аттракцион эмоций 10/10
Особенно сейчас когда в кино ну вообще ничего пристойного не выходит да и не снимается :)
Для того чтобы получить правильное впечатление не смотрите спойлеры.
Это точно живой отзыв?))
какое счастье, что это не мой уровень "интелекта"😃
...
