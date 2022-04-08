Меню
Всё везде и сразу - дублированный трейлер
Всё везде и сразу. Дублированный трейлер

Всё везде и сразу. Дублированный трейлер

Дата публикации: 4 марта 2022
Всё везде и сразу – Представьте, что существуют альтернативные варианты нашей реальности, где вы — совершенно другой человек. В этом лично убеждается Эвелин, получив доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь Эвелин может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом — своими налогами.
Илюша Тимофеев 8 апреля 2022, 00:13
Оценка
максимально не понятный и ужасный фильм. Если хотите поиграть в Дурака или Бравл старс во время просмотра фильма, то добро пожаловать. Если можно было поставить 0 звёзд , поставил бы не задумываясь
8 апреля 2022, 00:13 Ответить
Drew 11 апреля 2022, 14:44
Оценка
Это фильм студии А24, а кто знаком с их фильмами, удивлен сильно не будет! Тут есть микс из абсурда - экшна - драмы - фэнтэзи. 4 вместо 5 только за затянутую "мыльную" концовку.

Фанатам сериала "Сваты" противопоказано
11 апреля 2022, 14:44 Ответить
Ferensy 12 апреля 2022, 13:41
Оценка
Простая история в совершенно необычной для неё обёртке. Меня не оставляло ощущение, что я смотрю последние две серии Евангелиона, где было принято застывать на ключевых момента и подробно разбираться в проблемах главных героях.

История простая как мир. Обычного человека полностью поглощает повседневная рутина, которая мало того, что не даёт поднять ему голову чтобы посмотреть на свои мечты и стремления, так ещё и заставляет отворачиваться от своих любимых и близких.

Надо делать, потому что надо. Лучший девиз для героини этого фильма.

Повседневность полностью поглощает её, заставляет отказаться не только от своего счастья, но даже забыть о его существовании. Стать полным нулём. Той версией себя, которая приняла все решения абсолютно неправильно.

Очень душевный фильм, хоть и переполненный абсурдом. Есть сцены, на которых зрители покидали зал (битва на чл... ну назовем их нунчаками + битва с торчащими из людей наградами лучшего налогового инспектора) думаю были сделаны специально :)

В фильме много простых и понятных мыслей.

Сцена с камнями прекрасна.

Визуальный стиль фильма - сплошное удовольствие.

Сцены с выдергиванием сознания по разным реальностям сильно напомнили серию про поезд и шедевра Рик и Морти (приятная душевная отсылка).

В общем очень хорошее впечатление от картины. Было приятно посмотреть именно этот фильм именно сейчас.
12 апреля 2022, 13:41 Ответить
shkarupin-max 12 апреля 2022, 17:31
Оценка
Полный бред!\nЗачем такие фильмы снимать и показывать?\nЕсли хотите потерять врямя вам на этот фильм. \nГадость редкостная.
12 апреля 2022, 17:31 Ответить
Dmitriy Zelenov 17 апреля 2022, 15:09
Оценка
В первый раз ушел с сеанса, давно не видео такого отстойного фильма )
17 апреля 2022, 15:09 Ответить
adel.gallyamov 17 апреля 2022, 16:14
Хрень
17 апреля 2022, 16:14 Ответить
annatofi 18 апреля 2022, 20:28
Оценка
Нам очень понравилось с мужем))) Первый раз смотрели что- то подобное. Сначала, ВСЁ не понятно и абсурдно, но в конце встаёт на свои места. Мы даже подумали: это какая- то китайская пародия на Матрицу...Сложно было привыкнуть, но потом "окунулись" в фильм с головой. История простоя , но что нужно было " курить" , чтобы такое сварганить ? 😂 Просто убийственная подача. Картинка , радует глаз. ....а камни, как отдельный вид искусства . 😁
18 апреля 2022, 20:28 Ответить
Михаил Федоров 18 апреля 2022, 23:58
Оценка
Что-то непонятное
18 апреля 2022, 23:58 Ответить
Меломан Меломанов 24 апреля 2022, 02:27
Оценка
Мощный фильм ,режиссер красавчик 👍, давно не было подобных фильмов . А те, кому то не понравилось , то это не ваш уровень интеллекта уважаемые! Желаю дорасти. )
24 апреля 2022, 02:27 Ответить
plavskyi 24 апреля 2022, 11:42
Оценка
Фильм на любителя. Дичь полнейшая.
24 апреля 2022, 11:42 Ответить
Эльвира Музыченко 25 апреля 2022, 22:26
бред сивой кобылы, а не фильм! жаль потраченных денег и времени.
25 апреля 2022, 22:26 Ответить
Ferensy 27 апреля 2022, 15:01
в ответ на сообщение Dmitriy Zelenov от 17 апреля 2022, 15:09
Оценка
Вы наверное на отечественные фильмы редко ходите ;)
27 апреля 2022, 15:01 Ответить
User 1 мая 2022, 20:40
Оценка
Ни какой морли \nБред
1 мая 2022, 20:40 Ответить
Максим Рубанов 5 мая 2022, 14:30
Оценка
тупой фильм ни о чем с сортирнымии шутками
5 мая 2022, 14:30 Ответить
Paul Scogarev 13 мая 2022, 13:44
Оценка
Рейтинг супер занижен!
Лучшее на что ходил за последние годы!
Настоящий аттракцион эмоций 10/10
Особенно сейчас когда в кино ну вообще ничего пристойного не выходит да и не снимается :)
Для того чтобы получить правильное впечатление не смотрите спойлеры.
13 мая 2022, 13:44 Ответить
Paul Scogarev 13 мая 2022, 13:46
в ответ на сообщение shkarupin-max от 12 апреля 2022, 17:31
Оценка
Мне нравится как у вас новая стока начинается с "/n"
Это точно живой отзыв?))
13 мая 2022, 13:46 Ответить
Юлия Калугина 14 мая 2022, 15:16
в ответ на сообщение Меломан Меломанов от 24 апреля 2022, 02:27
Оценка
🤣 безусловно! Когда дочь с матерью дерётся фалоэмитаторами - это очень интеллектуально 🤦‍♂️
какое счастье, что это не мой уровень "интелекта"😃
14 мая 2022, 15:16 Ответить
Юлия Калугина 14 мая 2022, 15:21
Оценка
Поразительно грязный и мерзкий фильм. Большей глупости и паршивости, абсолютнейшего бреда я не смотрела никогда! Жаль нет оценки минус 10. Это худший фильм в истории человечества! До конца, не смотря на все усилия, досмотреть не смогла
14 мая 2022, 15:21 Ответить
User 17 мая 2022, 21:19
Оценка
Ушли с середины фильма. Жаль времени и денег.
17 мая 2022, 21:19 Ответить
Каталина Вергазова 25 июля 2022, 22:50
Оценка
Бред полнейший!!! Не тратьте деньги!!! Даже род пива это полная х-нь
...
25 июля 2022, 22:50 Ответить
Алено4ка ))) 7 ноября 2022, 20:38
Оценка
Начну с главного. Больное воображение режиссера и сценариста умноженное в кубе ,которое ,как им кажется, востребовано современным обществом. Честно через силу смотрели 1 час из 2 часового фильма, все ожидая и ожидая внятного раскрытия сюжета ,но когда пошли сцены откровенного секс. дебилизма ,которые вызывают лишь тошноту, просто выключили, не досмотрев фильм до конца. Очень жаль что известные актеры согласились играть в таком дешёвом ,во всех пониманиях, картине. Черный юмор ,это мягко сказано....фантастика на уровне детских мультиков. К сожалению фильмы последних лет страдают ограниченным подходом ,набором шокирующих картинок, низкой режиссурой, предсказуемостью сюжета. Данный фильм даже и одной звезды не достойна.
7 ноября 2022, 20:38 Ответить
