«Операция «Мясной фарш»»: Рецензия Киноафиши

1943 год. Союзнические силы Британии по приказу Черчилля готовят высадку на берега Сицилии. Фашисты ожидают именно такого маневра и сосредотачивают свои силы в Испании. Теперь необходимо придумать план по дезинформации противника и попытаться его убедить, что британцы на самом деле хотят дислоцироваться в Греции. Почти все попытки подлога терпят крах, и единственным выходом становится немного шальная идея группы разведки, которая разрабатывает операцию под кодовым названием «Мясной фарш». Они хотят подкинуть труп с секретными документами на берег Сицилии и тем самым сбить фашистов с толку. Долгие месяцы команда пытается «оживить» безвестного мертвеца и превратить его в майора Королевской морской пехоты.

Фильм «Операция “Мясной фарш”» основан на реальных событиях. В основу картины легла книга одного из создателей этого безумного плана Ивена Монтегю «Человек, которого не было». Здесь лишь зарождается связь фильма с литературой, а ею в фильме пропитан каждый кадр и каждый сюжетный поворот. Неспроста все начинается с закадрового голоса одного из участников, которым чуть позже оказывается Ян Флеминг, создатель образа Джеймса Бонда. Поначалу происходящее просто напоминает бульварный шпионский роман о предательствах, личных трагедиях и, конечно, любви, но появление трупа переворачивает все с ног на голову. Участники секретной группы сами становятся писателями, ведь по-другому просто невозможно «оживить» призрака. Ему разрабатывают подробную предысторию, создают личность с массой деталей, пишут от его лица письма и депеши, позволяя обмануть даже самих себя и поверить в реальность созданного героя. Остается лишь убедить главных «зрителей» — фашистов.

Операция «Мясной фарш»

Закрутив историю вымышленной жизни, которая сплетается с реальными событиями, картина подводит нас к не менее интересной точке — представлению ее на суд «публики». Мы наблюдаем почти комичное распутывание этого клубка. Человеческий фактор и масштабная задумка со множеством вовлеченных участников словно бы предрекают: все обязательно пойдет не по плану. Созданный герой начинает существовать как самостоятельная личность и где-то даже перерастает собственных авторов, окончательно «оживая» после своей гибели. Но просчитать все нюансы невозможно, и иногда нужно просто положиться на волю небес, отчаянно веря в успех.

Именно здесь «Операция “Мясной фарш”» дарит важное ощущение надежды, как бы постоянно повторяя: все будет хорошо. И для этого не обязательно знать, чем обернулась реальная историческая высадка в Сицилии. Иногда кажется, что персонажи также в курсе, чем закончится их операция, а все остальное – лишь часть исторического времени, которое нужно переждать. Сами фашисты оказываются бесформенным злом, на котором авторам просто неинтересно держать фокус. С ними и так все понятно. На первом плане здесь простые жизни настоящих героев, с близкими нам проблемами, очевидными страхами и понятными эмоциями.

Картина «Операция “Мясной фарш”» пропитана обаятельной британской чопорностью и не лишена юмора и иронии, которые словно бы позволяют увидеть разворачивающуюся катастрофу с чуть другого ракурса. Здесь нет масштабных сражений и сцен вражеских зверств – мы как будто действительно находимся на некоем острове и наблюдаем за происходящим издалека.

Операция «Мясной фарш»

Перед нами герои без оружия в руках, способные противостоять врагу благодаря собственной хитрости, интеллекту и богатому воображению. При этом самым ценным становится ощущение надежды и веры в лучшее. Даже отношения внутри немного странного любовного треугольника остаются пропитанными теплотой, не скатываясь в бесконечные страдания и разрушенные судьбы. Мир не рухнул, и Земля не остановила свое движение, а человек все еще остается человеком, даже невзирая на окружающее безумие. Все закончится, и наступит новый рассвет.