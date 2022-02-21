Я краснею, 2022

Новая анимационная картина прославленной студии Pixar, созданная в содружестве с кинокомпанией Disney. «Я краснею» повествует о старшекласснице Мейлин Ли, которая пытается преодолеть трудности подросткового возраста. Увы, для главной героини пубертат становится настоящим испытанием, когда она (неожиданно для всех) начинает превращаться в панду.

Постановщицей фильма стала китайская кинематографистка Доми Ши, которая уже принимала участие в разработке множества проектов Pixar в качестве художника-раскадровщика. Среди ее последних проектов — «Суперсемейка 2», «Вперед», «Душа», «Лука», «Хороший динозавр» и многие другие.

Сразу несколько композиций для фильма были написаны известной американской певицей Билли Айлиш и ее братом Финнеасом. Айлиш является обладательницей множества авторитетных музыкальных кинонаград. Это не первый случай, когда исполнительница пишет песню специально под саундтрек.

Одну из ролей в «Я краснею» озвучила известная канадская актриса Сандра О, широко известная среди зрителей по сериалам «Убивая Еву» и «Анатомия страсти». Сандра является обладателем множества кинематографических наград, среди которых «Золотой глобус», «Джини» и SAG.

«Я краснею» — идеальный вариант для тех, кто хочет разделить просмотр фильма вместе со своими детьми. Этот мультфильм подойдет как для младшего, так и для старшего школьного возраста. Кроме того, он будет интересен и самим взрослым, так как драматургия Pixar, по сути, является универсальной.