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Turning Red

Я краснею, 2022

2022 / Канада
7.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Красочный мультфильм Pixar о трудностях подросткового возраста
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Новая анимационная картина прославленной студии Pixar, созданная в содружестве с кинокомпанией Disney. «Я краснею» повествует о старшекласснице Мейлин Ли, которая пытается преодолеть трудности подросткового возраста. Увы, для главной героини пубертат становится настоящим испытанием, когда она (неожиданно для всех) начинает превращаться в панду.

Постановщицей фильма стала китайская кинематографистка Доми Ши, которая уже принимала участие в разработке множества проектов Pixar в качестве художника-раскадровщика. Среди ее последних проектов — «Суперсемейка 2», «Вперед», «Душа», «Лука», «Хороший динозавр» и многие другие. 

Сразу несколько композиций для фильма были написаны известной американской певицей Билли Айлиш и ее братом Финнеасом. Айлиш является обладательницей множества авторитетных музыкальных кинонаград. Это не первый случай, когда исполнительница пишет песню специально под саундтрек.

Одну из ролей в «Я краснею» озвучила известная канадская актриса Сандра О, широко известная среди зрителей по сериалам «Убивая Еву» и «Анатомия страсти». Сандра является обладателем множества кинематографических наград, среди которых «Золотой глобус», «Джини» и SAG.

«Я краснею» — идеальный вариант для тех, кто хочет разделить просмотр фильма вместе со своими детьми. Этот мультфильм подойдет как для младшего, так и для старшего школьного возраста. Кроме того, он будет интересен и самим взрослым, так как драматургия Pixar, по сути, является универсальной.

Доми Ши является лауреаткой премии «Оскар» за лучшую анимационную короткометражку. Картина, получившая название «Бао», выиграла награду американских кинематографистов в 2018 году. «Я краснею» стал для Ши первым полнометражным анимационным проектом.

Действие «Я краснею» развернется в начале нулевых годов, в канадском городе Онтарио. Тем не менее в центре сюжета будет находиться девочка азиатского происхождения, чьи родители в свое время эмигрировали в чужую страну. Эта история перекликается с биографией самой Ши.

Известно, что некоторые персонажи мультфильма будут страдать диабетом. По крайней мере, такой вывод можно сделать по датчикам, показанным на кадрах. Это первый случай, когда хроническая болезнь демонстрируется в проектах Pixar.

По последним данным, «Я краснею» не будет выпущена в широкий прокат. Премьера фильма пройдет сразу же на цифровой площадке. Не исключено, что создатели все-таки изменяет свое решение, однако его исход в любом случае будет зависеть от хода мировой пандемии.

«Я краснею» стал первым заявленным пиксаровским проектом в 2022 году. Не исключено, что компания работает и над другими мультфильмами, однако даты их релиза еще не объявлены и вряд ли пройдут в ближайшее время.

Уверенная в себе тринадцатилетняя Мэй Ли разрывается между тем, чтобы оставаться прилежной и послушной маминой дочкой и справиться с хаосом подросткового возраста. И, казалось бы, перемен в её интересах и отношениях, и подростковых изменений в собственном теле и так достаточно, но нет - всякий раз, когда она слишком волнуется (что с подростком случается практически ВСЕГДА), она моментально превращается в гигантскую красную панду!

7.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 11 марта 2022
Премьера в мире 21 февраля 2022
Возраст 6+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Доми Ши
В ролях
Сандра О
Сандра О
Джеймс Хонг
Джеймс Хонг
Саша Ройз
Саша Ройз
Джордан Фишер
Вай Чин Хо
Вай Чин Хо
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Я краснею 13 постеров
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Асылжан Асылжан 24 марта 2022, 21:43
А КОГДА НАЧНЁТСЯ МУЛЬТИК КОКОГО ЧИСЛА?
Киноафиша.инфо 25 марта 2022, 08:16
Здравствуйте. Мультфильм не выйдет в российский прокат.
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