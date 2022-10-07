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Лайл, Лайл, крокодил Лайл, Лайл, крокодил
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Lyle, Lyle, Crocodile

Лайл, Лайл, крокодил, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в мире 7 октября 2022
Режиссер
Джош Гордон
Джош Гордон
В ролях
Brett Gelman
Констанс Ву
Констанс Ву
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Шон Мендес
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Лайл, Лайл, крокодил 1 постер
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Хавьер Бардем и его поющая рептилия: вышел трейлер фильма «Лайл, Лайл, крокодил» Над песнями к картине работали соавторы «Ла-Ла Ленда».
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23 июня 2022 15:53
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