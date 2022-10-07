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Лайл, Лайл, крокодил
Lyle, Lyle, Crocodile
Лайл, Лайл, крокодил, 2022
2022 / США
Трейлер
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Жанр:
приключения
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Год выпуска
2022
Премьера в мире
7 октября 2022
Режиссер
Джош Гордон
В ролях
Brett Gelman
Констанс Ву
Хавьер Бардем
Скут МакНэри
Шон Мендес
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Хавьер Бардем и его поющая рептилия: вышел трейлер фильма «Лайл, Лайл, крокодил»
Над песнями к картине работали соавторы «Ла-Ла Ленда».
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23 июня 2022 15:53
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