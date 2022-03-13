Меню
Трейлеры
Проект Адам. Дублированный трейлер
Проект Адам. Дублированный трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 10 февраля 2022
Проект Адам
– Пилот космического корабля прилетает из будущего в прошлое, чтобы встретить 12-летнего себя, своего отца и через прошлое изменить и спасти мир будущего.
Развернуть
Артем Данилов
13 марта 2022, 13:23
Оценка
Фильм получился каким то картонным , напичкан спецэффектами но как то все по сюжету глупо и несвязанно , без захватывающего сценария . В целом после Супергероя Райен Рейнольдс уже стал сниматься в откровенном г...не и этот фильм Проект Адам тому реальное подтверждение какой то современный look для подростков скорее с светящиимися лампочками и лазерами джедая , для 40 летнего мужика как Рейнольдс сниматься в таком г...означает что карьера у него уже дала сбой и в реальное интересное кино уже не зовут .
13 марта 2022, 13:23
0
0
Ответить
Comon
26 августа 2022, 23:21
Оценка
Да уж, каков фильм - таков и Рейнольдс.. Бывает конечно когда действительно крутой актёр играет даже в плохом фильме - по своему, и тем самым вытягивая его. Но здесь явно не тот случай
26 августа 2022, 23:21
0
0
Ответить
Дмитрий Дмитриев
15 января 2023, 17:04
Конечно, хотелось бы лучше чтоб снят фильм, но увы.
15 января 2023, 17:04
0
0
Ответить
Дмитрий Дмитриев
15 января 2023, 17:09
Ой, Блин. Это ошибся с другим фильмом "Чёрный адам". А Этот фильм хороший, мне понравился.
15 января 2023, 17:09
0
0
Ответить
Weteran Mc
16 июня 2024, 00:56
Оценка
Очередной хороший фильм от Netflix. Интересный, но как то всё по-детски что ли. Моя оценка: 8 из 10. 👍
16 июня 2024, 00:56
0
0
Ответить
6.7
Проект Адам
боевик, приключения, фантастика, 2022, США
Авторизация по e-mail