Соник 2 в кино, 2022

Сиквел полнометражного фильма, посвященного неукротимому ежику Сонику, герою популярной японской игры, выпущенной еще где-то в восьмидесятых годах. Эта картина — идеальный вариант для всех, кто в детстве увлекался Соником: играл в игры и смотрел мультфильмы с его участием.

Постановщиком картины стал Джефф Фаулер, режиссер первой части «Соника». Стоит отметить, что проект про японского ежика стал его кинематографическим дебютом. Впрочем, Фаулер не намерен останавливаться — в будущем году он также выпустит экранизацию «Розовой пантеры».

К своей роли в «Сонике» вернется американец Бен Шварц, знакомый большинству зрителей по многосерийному комедийному шоу «Парки и зоны отдыха», а также мультсериалу «Утиные истории». Кроме того, в продолжении ленты появятся Джим Керри и Джеймс Марсден, которые также вернутся к своим персонажам.

Ожидается, что во второй части «Соника» появится новый персонаж — Ехидна Наклз. Свой голос ему подарит шотландский актер Идрис Эльба, широко известный по своим ролям в сериалах «Лютер», «Прослушка», а также фильмах «Темная башня», «Тор», «Отряд самоубийц» и многим другим.

«Соник 2 в кино» может быть интересен всем тем, кто искренне любит большие студийные блокбастеры, лишенные особого закрученного сюжета или серьезной актерской игры. При любом раскладе, новый «Соник» подарит своим зрителям заряд отличного настроения и множество самых разнообразных шуток.