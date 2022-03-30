Соник 2 в кино, 2022

Сиквел полнометражного фильма, посвященного неукротимому ежику Сонику, герою популярной японской игры, выпущенной еще где-то в восьмидесятых годах. Эта картина — идеальный вариант для всех, кто в детстве увлекался Соником: играл в игры и смотрел мультфильмы с его участием.
Постановщиком картины стал Джефф Фаулер, режиссер первой части «Соника». Стоит отметить, что проект про японского ежика стал его кинематографическим дебютом. Впрочем, Фаулер не намерен останавливаться — в будущем году он также выпустит экранизацию «Розовой пантеры».
К своей роли в «Сонике» вернется американец Бен Шварц, знакомый большинству зрителей по многосерийному комедийному шоу «Парки и зоны отдыха», а также мультсериалу «Утиные истории». Кроме того, в продолжении ленты появятся Джим Керри и Джеймс Марсден, которые также вернутся к своим персонажам.
Ожидается, что во второй части «Соника» появится новый персонаж — Ехидна Наклз. Свой голос ему подарит шотландский актер Идрис Эльба, широко известный по своим ролям в сериалах «Лютер», «Прослушка», а также фильмах «Темная башня», «Тор», «Отряд самоубийц» и многим другим.
«Соник 2 в кино» может быть интересен всем тем, кто искренне любит большие студийные блокбастеры, лишенные особого закрученного сюжета или серьезной актерской игры. При любом раскладе, новый «Соник» подарит своим зрителям заряд отличного настроения и множество самых разнообразных шуток.
Согласно информации от создателей, в фильме Ехидна Наклз будет полностью соответствовать своему оригинальному образу. Кроме того, этот персонаж будет играть большую роль в сюжете сиквела, практически наравне с самим ежиком Соником.
Исполнитель одной из главных ролей Джеймс Марсден заявил, что он подписал контракт на участие в нескольких сиквелах фильмов, посвященных приключениям ежика Соника. Однако точное число частей пока не заявляется. Не исключено, что продюсеры также могут снять спин-офф этой истории, посвященный герою Джима Керри.
Съемки фильма стартовали весной прошлого года. В качестве локаций были выбраны некоторые районы Британской Колумбии, а также Гавайи. По официальным данным, работа над сиквелом «Соника» была завершена в июне 2021 года.
Ожидается, что американская премьера фильма пройдет в начале апреля текущего года. Тем не менее в нашей стране прокат второго «Соника» начнется на несколько дней раньше — в марте 2022 года. С чем это связано — пока не сообщается.
Напомним, что первый фильм про Соника, несмотря на множество негативных отзывов кинокритиков, собрал в мировом прокате более трехсот миллионов долларов. Только в домашнем прокате сумма сборов превысила сто пятьдесят миллионов.
Поселившись в мире людей, Соник хочет доказать всем, что может стать настоящим героем. Скоро у него появится возможность проявить себя, ведь Доктор Роботник хочет отыскать волшебный изумруд, способный уничтожать целые цивилизации. Правда, на этот раз миссия синего ежика будет еще сложнее. У злодея появится новый и опасный помощник — Наклз.