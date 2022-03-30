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Sonic the Hedgehog 2

Соник 2 в кино, 2022

2022 / США
8.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Сиквел полнометражного фильма, посвященного неукротимому ежику Сонику, герою популярной японской игры, выпущенной еще где-то в восьмидесятых годах. Эта картина — идеальный вариант для всех, кто в детстве увлекался Соником: играл в игры и смотрел мультфильмы с его участием.

Постановщиком картины стал Джефф Фаулер, режиссер первой части «Соника». Стоит отметить, что проект про японского ежика стал его кинематографическим дебютом. Впрочем, Фаулер не намерен останавливаться — в будущем году он также выпустит экранизацию «Розовой пантеры».

К своей роли в «Сонике» вернется американец Бен Шварц, знакомый большинству зрителей по многосерийному комедийному шоу «Парки и зоны отдыха», а также мультсериалу «Утиные истории». Кроме того, в продолжении ленты появятся Джим Керри и Джеймс Марсден, которые также вернутся к своим персонажам.

Ожидается, что во второй части «Соника» появится новый персонаж — Ехидна Наклз. Свой голос ему подарит шотландский актер Идрис Эльба, широко известный по своим ролям в сериалах «Лютер», «Прослушка», а также фильмах «Темная башня», «Тор», «Отряд самоубийц» и многим другим.

«Соник 2 в кино» может быть интересен всем тем, кто искренне любит большие студийные блокбастеры, лишенные особого закрученного сюжета или серьезной актерской игры. При любом раскладе, новый «Соник» подарит своим зрителям заряд отличного настроения и множество самых разнообразных шуток.

Согласно информации от создателей, в фильме Ехидна Наклз будет полностью соответствовать своему оригинальному образу. Кроме того, этот персонаж будет играть большую роль в сюжете сиквела, практически наравне с самим ежиком Соником.

Исполнитель одной из главных ролей Джеймс Марсден заявил, что он подписал контракт на участие в нескольких сиквелах фильмов, посвященных приключениям ежика Соника. Однако точное число частей пока не заявляется. Не исключено, что продюсеры также могут снять спин-офф этой истории, посвященный герою Джима Керри.

Съемки фильма стартовали весной прошлого года. В качестве локаций были выбраны некоторые районы Британской Колумбии, а также Гавайи. По официальным данным, работа над сиквелом «Соника» была завершена в июне 2021 года.

Ожидается, что американская премьера фильма пройдет в начале апреля текущего года. Тем не менее в нашей стране прокат второго «Соника» начнется на несколько дней раньше — в марте 2022 года. С чем это связано — пока не сообщается.

Напомним, что первый фильм про Соника, несмотря на множество негативных отзывов кинокритиков, собрал в мировом прокате более трехсот миллионов долларов. Только в домашнем прокате сумма сборов превысила сто пятьдесят миллионов.

Поселившись в мире людей, Соник хочет доказать всем, что может стать настоящим героем. Скоро у него появится возможность проявить себя, ведь Доктор Роботник хочет отыскать волшебный изумруд, способный уничтожать целые цивилизации. Правда, на этот раз миссия синего ежика будет еще сложнее. У злодея появится новый и опасный помощник — Наклз.

8.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 мая 2022
Премьера в мире 30 марта 2022
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джефф Фаулер
Джефф Фаулер
В ролях
Бен Шварц
Бен Шварц
Тика Самптер
Тика Самптер
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Наташа Ротуэлл
Наташа Ротуэлл
Адам Палли
Адам Палли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Соник 2 в кино 17 постеров
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Параглаз
15:15 от 350 ₽ 19:35 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Женя Матух 13 мая 2022, 13:06
Фильм великолепный, но сценарий мог бы быть лучше. Например, перед в конце, перед бейсбольной сценой, я бы добавил сцену, где, как и в первом фильме,… Читать дальше…
Милашная-Девка Пермякова 28 июня 2022, 18:32
Очень прикольный мультфильм. Ходили с отрядом всё очень прикольно, советую!
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саундтрек фильма Соник 2 в кино
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«Соник 2 в кино» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Параглаз г. Москва, ЖК Бутово-Парк, 8, корп.1, пом. 13 к.1
2D
15:15 от 350 ₽ 19:35 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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