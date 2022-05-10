«Флешбэк»: Рецензия Киноафиши

Новость о премьере очередного боевика с Лиамом Нисоном мгновенно вызывает скучающую зевоту. А все потому, что зрители (за исключением, может быть, верных фанатов жанра и самого актера) уже давно потеряли интерес к однообразным фильмам, в которых он не выходит из амплуа праведного, но мрачного мстителя. Так уж повелось со времен «Заложницы». И даже новоприобретенные морщины и несколько лишних килограммов — не помеха для Нисона, чтобы продолжать участвовать в подобных проектах. Но, как кажется, «Флешбэк» может приятно удивить зрителей как минимум интересной повествовательной выдумкой о наемном убийце с Альцгеймером и как максимум — более человечной и трогательной игрой актера. По всей видимости, это заслуга режиссера Мартина Кэмпбелла — легенды жанра боевиков, снявшего «Золотой глаз», «Вертикальный предел» и «Казино „Рояль“».

Алекс Льюис (Лиам Нисон) — наемный убийца с наследственным прогрессирующим Альцгеймером (его старший брат уже лежит овощем в пансионате). Киллер желает отойти от дел, но берется за последнюю работу в Эль-Пасо. Ему поручают убить двух человек и забрать флешки с провокационными данными о сыне влиятельного магната недвижимости Даваны Силман (Моника Беллуччи). Мужчина был замешан в сексуальных преступлениях с несовершеннолетними девочками. И вторая цель, которую заказали Льюису — одна из жертв Рэнди Силмана — 13-летняя Беатрис Леон (Миа Санчес). Несмотря на ухудшающиеся когнитивные способности, Алекс знает точно: он не убивает детей. Сохранив флешки в качестве страховки, он идет по следам и устраняет тех, кто хоть как-нибудь связан с этими преступлениями. Попутно подбрасывая улики оперативной группе ФБР, он переговаривается с Винсентом Серрой (Гай Пирс), который также хочет наказать виновных.

Флешбэк

«Флешбэк» — хорошее жанровое кино. С одной стороны, содержит целый набор клише из классических американских боевиков категории B: пафосные диалоги, свинцовые погони, коррумпированные чиновники, сломанные кости и убитые тела преступников из картеля. Как и в фильме «Заложница», Лиам Нисон в одиночку пытается расправиться с плохими людьми во имя спасения невинного дитя. С другой стороны, главный герой у Кэмпбелла становится более «смертным» и даже страдает деменцией. Несмотря на болезненный вид, киллер, у которого убийства в крови, убедителен в старых добрых экшен-сценах. Видимо, даже при частичной потере рассудка в мышечной памяти осталось насилие. Персонаж заметно постаревшего Лиама Нисона еще не забыл, как драться и убивать в кадре, но другие детали уже стираются из памяти. И успешные кулачные бои вперемежку с перестрелками теперь невозможны без таблеток и надписей на руке с нужными именами и адресами. Такие послания самому себе служат отсылкой к другому фильму с Гаем Пирсом — «Помни» Кристофера Нолана, где мужчина с амнезией оставляет себе татуировки, служащие напоминаниями о важных людях, событиях и местах.

Но чего Алекс боится больше: участи брата в состоянии полной потери памяти или мыслей о собственных злодействах? Судя по ночным кошмарам Льюиса, — второго. Поэтому напоследок он хочет очистить Эль-Пасо от местной бюрократии. Однако мстительным народным судом, наказав всех преступников вплоть до вершины гангстерской пирамиды, не проложить себе праведной дорожки. И мучительная внутренняя боль становится физической в сцене, где Алекс прижигает пулевое ранение в своем теле с помощью ликера и зажигалки. На фоне интуитивного насилия появляются страдания, нехарактерные для такого рода фильмов. И это вполне закономерно, ведь после стольких убийств невозможно просто выйти на пенсию. Даже потерявшему память по ночам будут мешать спать страшные флешбэки.

Интересный сюжетный ход — неразрешимая дилемма агентов ФБР, которые сомневаются, остановить ли им Алекса или позволить ему и дальше устранять всех, кого иначе никогда не настигнет правосудие. В какой-то момент картина становится триллером о мести тех, кто находится по разные стороны закона, но должны объединиться, чтобы отрубить голову международной преступной организации. Создавая ремейк бельгийского триллера 2003 года «Синдром Альцгеймера» по роману Йефа Герартса, Кэмпбелл переносит действие из Европы к границе Техаса и Мексики. Так что в истории появляются проблемы Америки, связанные с напряженными отношениями между властями США и Мексики, а также враждой ФБР с местными правоохранительными органами.

Флешбэк

«Флешбэк» — это, конечно, еще не «Отец» Флориана Зеллера, но уже точно не «Заложница». Фильм становится интересной метафорой современного жанрового кино, которое похоже одно на другое и забывается с такой же скоростью, с какой разворачивается повествование в динамичных боевиках.

Пожалуй, лучшая роль Нисона за последнее время, которая неожиданным образом раскрывает колоссальный драматический потенциал актера.

Картина Кэмпбелла демонстрирует «взросление» жанра и в то же время отзывается родными флешбэками в зрителях, выросших на экшенах с Брюсом Уиллисом. А уж он-то не понаслышке знает, что значит закончить карьеру из-за деменции.